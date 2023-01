Αθλητικά

Παναιτωλικός: Ο Μπουζούκης στην ομάδα του Αγρινίου

Ανακοινώθηκε και επίσημα από την ομάδα του Παναιτωλικού ο Γιάννης Μπουζούκης.

Στο δυναμικό του Παναιτωλικού και επίσημα ανήκει από σήμερα ο Γιάννης Μπουζούκης, ο οποίος λίγα 24ωρα μετά την αποχώρηση του από τον ΟΦΗ ανακοινώθηκε από την ομάδα του Αγρινίου.

Η ανακοίνωση:

«Ποδοσφαιριστής του Παναιτωλικού είναι από σήμερα ο Γιάννης Μπουζούκης, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2025.

Γεννήθηκε στην Πρέβεζα τις 27/03/1998 και λίγες ημέρες πριν συμπληρώσει τα 20 χρόνια του έπαιξε για πρώτη φορά στη Super League στον αγώνα Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 0-0 στις 2 Μαρτίου 2018. Με τον Παναθηναϊκό συμπλήρωσε 79 συμμετοχές αγωνιζόμενος έως τον περασμένο Ιανουάριο, όταν παραχωρήθηκε στον ΟΦΗ με τον οποίο κατέγραψε 18 συμμετοχές.

Αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός και αριθμός της φανέλας του είναι το 18»

