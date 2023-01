Τεχνολογία - Επιστήμη

Το Twitter στο στόχαστρο της Γερμανίας για την παραπληροφόρηση

Τι είπε ο υπουργός Μεταφορών και Ψηφιακής Τεχνολογίας της Γερμανίας στον Έλον Μασκ.

Ο υπουργός Μεταφορών και Ψηφιακής Τεχνολογίας της Γερμανίας Φόλκερ Βίσινγκ συναντήθηκε πρόσφατα με τον Έλον Μασκ προκειμένου να ξεκαθαρίσει επακριβώς τις προσδοκίες του Βερολίνου από την Twitter Inc, ειδικότερα για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, από τότε, που ο ιδρυτής της Tesla εξαγόρασε την αναφερόμενη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το γερμανικό υπουργείο Ψηφιακής Τεχνολογίας.

Ο Γερμανός υπουργός, βρέθηκε στην Καλιφόρνια στην αρχή του 2023, ενώ είπε στον Μασκ ότι η Γερμανία αναμένει από το Twitter να συμμορφωθεί εθελοντικά με τις δεσμεύσεις που υπάρχουν για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, όπως ανέφερε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου.

Ο Βίσινγκ είπε επίσης στον Μασκ ότι αναμένει από το Twitter να συμμορφωθεί στο μέλλον με τη νομοθεσία που διέπει την ψηφιακή τεχνολογία που συμφωνήθηκε μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομοθετών, τον Απρίλιο του 2022. Η νομοθεσία αυτή, απαιτεί από τις διαδικτυακές πλατφόρμες να κάνουν περισσότερα για την αστυνόμευση του διαδικτύου από τις παράνομες αναρτήσεις.

“Υπήρξε μία ουσιαστικά ανοιχτή και μακρά συζήτηση”, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι Μασκ προχώρησε σε ανάληψη δεσμεύσεων έναντι στον Βίσινγκ.

Η γερμανική κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρατηρεί με κριτική ματιά την κατάσταση στο Twitter, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος που δεν σχολίασε λεπτομερώς τις προσωπικές δηλώσεις του Μάσκ.

Η Twitter Inc δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε ένα αίτημα σχολιασμού.

