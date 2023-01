Κόσμος

Μεξικό - Ελ Τσάπο: Δεκάδες νεκροί στις συμπλοκές κατά τη σύλληψη του γιου του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ταραχές επικεντρώθηκαν στην πόλη Κουλιακάν, που είναι η βάση του καρτέλ του "Ελ Τσάπο"

Δεκαεννέα φερόμενα μέλη συμμορίας και 10 στρατιώτες σκοτώθηκαν στα βίαια επεισόδια που συγκλόνισαν το Μεξικό μετά τη σύλληψη του βαρόνου των ναρκωτικών Οβίδιο Γκουσμάν στην Πολιτεία Σιναλόα, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Λουίς Κρεσένσιο Σαντοβάλ.

Οι μεξικανικές δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν την Πέμπτη τον Οβίδιο, γιο του διαβόητου, φυλακισμένου Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν. Μέλη του καρτέλ Σιναλόα και συνεργάτες τους εξαπέλυσαν βίαιες επιθέσεις στην περιοχή, πυροβολώντας αστυνομικούς και στρατιώτες, πυρπολώντας οχήματα και αποκλείοντας δρόμους κατά μήκος των ακτών του Ειρηνικού.

Οι ταραχές επικεντρώθηκαν στην πόλη Κουλιακάν, την πρωτεύουσα της Σιναλόα, όπου εδρεύει το πανίσχυρο καρτέλ επικεφαλής του οποίου ήταν ο «Ελ Τσάπο» μέχρι τη σύλληψή του το 2016 και την απέλασή του στις ΗΠΑ τον επόμενο χρόνο.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Σαντοβάλ είπε ότι στις χθεσινές επιχειρήσεις συνελήφθησαν συνολικά 21 άτομα. Δεν υπάρχουν αναφορές για θανάτους πολιτών.

Ο Οβίδιο Γκουσμάν, 32 ετών, συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στην πόλη του Μεξικού. Κρατείται σε φυλακή υψίστης ασφαλείας.

Ο Σαντοβάλ είπε ότι στο Κουλιακάν θα παραμείνουν σε ισχύ δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, για την προστασία των πολιτών. Άλλοι 1.000 στρατιωτικοί αναμένεται να φτάσουν σήμερα στην πόλη για να ενισχύσουν τις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας.

Ο πρόεδρος του Μεξικού Άντρες Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ είπε ότι δεν συμμετείχαν αμερικανικές δυνάμεις στην επιχείρηση για τη σύλληψη του Οβίδιο.

Το αεροδρόμιο του Κουλιακάν παρέμεινε κλειστό και σήμερα.

Μια αποτυχημένη απόπειρα σύλληψης του Οβίδιο το 2019 κατέληξε στην ταπείνωση της κυβέρνησης του Λόπες Ομπραδόρ, αφού η επιχείρηση εκείνη προκάλεσε επίσης βίαιες αντιδράσεις εκ μέρους των μελών του καρτέλ. Τότε, ο Οβίδιο αφέθηκε γρήγορα ελεύθερος για να αποφευχθεί ο κίνδυνος αντιποίνων.

Ειδήσεις σήμερα:

Καλλιθέα: Σύλληψη ανηλίκων μετά από καταδίωξη για κλοπή αυτοκινήτου

Τροχαίο: Φονική σύγκρουση με φορτηγό (εικόνες)

“Qatar Gate”: Η Εύα Καϊλή συνάντησε την κόρη της στην φυλακή