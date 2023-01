Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: τουρκικό UAV πέταξε πάνω από την Κίναρο

Το τουρκικό uav αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με τους διεθνείς ισχύοντες κανόνες.

Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV εισήλθε νωρίς το απόγευμα στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης , παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και στις 17:00 μ.μ. πέταξε πάνω από την Κίναρο ,ανατολικά της Αμοργού, στα 19.000 πόδια.

Το τουρκικό UAV αναγνωρίσθηκε και αναχαιτίσθηκε, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική.

