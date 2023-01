Κόσμος

Ο Αμπράμοβιτς μεταβίβασε περιουσιακά στοιχεία στα παιδιά του για να γλιτώσει τις κυρώσεις

Τι αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα "The Guardian" για τις κινήσεις του Ρώσου ολιγάρχη ώστε να προστατεύσει την περιουσία του.

Ο Ρώσος ολιγάρχης Ρομάν Αμπράμοβιτς προσπάθησε να προστατεύσει την περιουσία του μεταφέροντας πολλά δισεκατομμύρια δολάρια στα παιδιά του, προτού να του επιβληθούν κυρώσεις, σε αντίποινα για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει σήμερα η βρετανική εφημερίδα The Guardian.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που έχει στην κατοχή της η εφημερίδα, δέκα καταπιστεύματα δικαιούχος των οποίων ήταν ο Αμπράμοβιτς αναδιοργανώθηκαν στις αρχές Φεβρουαρίου 2022, λίγες εβδομάδες πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Με τις τροποποιήσεις αυτές, τα επτά παιδιά του Αμπράμοβιτς –το μικρότερο είναι 9 ετών– έγιναν δικαιούχοι μεγάλων χρηματικών ποσών, τουλάχιστον 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η μεταβίβαση αυτή δεν ήταν παράνομη. Στα περιουσιακά στοιχεία του Αμπράμοβιτς περιλαμβάνονταν ακίνητα, γιοτ, ελικόπτερα και ιδιωτικά αεροσκάφη. Θα είναι πλέον δύσκολο να κατασχεθούν ή να παγώσουν, δεδομένου ότι τα παιδιά του δεν υπόκεινται σε κυρώσεις. Οι αρχές θα έπρεπε να αποδείξουν ότι ο δισεκατομμυριούχος είναι αυτός που τα ελέγχει στην πραγματικότητα.

Τα έγγραφα που επικαλείται η εφημερίδα προέρχονταν από το χακάρισμα μια οικονομικής εταιρείας που διαχειριζόταν περιουσιακά στοιχεία του Αμπράμοβιτς στην Κύπρο.

Τον Μάρτιο του 2022 η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία έβαλαν τον Αμπράμοβιτς στον κατάλογο των προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις λόγω των στενών δεσμών τους με το ρωσικό καθεστώς. Οι ΗΠΑ ωστόσο δεν του επέβαλαν κυρώσεις, ένα γεγονός που καταγγέλθηκε από τον φυλακισμένο Ρώσο αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι εταιρείες του «συνεχίζουν να εφοδιάζουν με μέταλλα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας». Οι ΗΠΑ προχώρησαν μόνο στην κατάσχεση δύο αεροσκαφών που ανήκαν στον Αμπράμοβιτς, τον περασμένο Ιούνιο, επειδή χρησιμοποιήθηκαν για να παρακαμφθούν οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.

Τον Σεπτέμβριο, ο ολιγάρχης έπαιξε κάποιον ρόλο στην απελευθέρωση πέντε Βρετανών που είχαν αιχμαλωτιστεί από τους Ρώσους στην Ουκρανία. Ο ένας από αυτούς αφηγήθηκε ότι ο Αμπράμοβιτς βρισκόταν μέσα στο αεροπλάνο με το οποίο έφυγαν από τη Ρωσία.

