Αθλητικά

Άρης: Ο Καμαρά επιστρέφει στους “κίτρινους”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Θεσσαλονικείς έφτασαν σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την επιστροφή του 28χρονου επιθετικού.

Πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της βρίσκεται η επιστροφή του Αμπουμπακάρ Καμαρά στον Άρη.

Οι Θεσσαλονικείς έφτασαν σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για το δανεισμό του 28χρονου διεθνή με τη Μαυριτανία επιθετικού, ο οποίος τις επόμενες ημέρες θα βρεθεί στο «Κλεάνθης Βικελίδης» προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να βάλει την υπογραφή του σε εξάμηνο δανεισμό.

Ο Καμαρά πήγε στον Πειραιά από τον Άρη το καλοκαίρι του 2022, ωστόσο δεν κατάφερε να πείσει ούτε τον Πέδρο Μαρτίνς, ούτε τον Κάρλος Κορμπεράν, μα ούτε και τον Μίτσελ Γκονζάλεθ.

Συνολικά πραγματοποίησε μόλις έξι εμφανίσεις με τους «ερυθρόλευκους», δίχως να πετύχει κάποιο γκολ. Ο Καμαρά, με τη φανέλα του Άρη, από τον οποίο και μετακόμισε στον Ολυμπιακό έναντι 3.5 εκατομμυρίων ευρώ, είχε σημειώσει 10 γκολ σε 36 συνολικά συμμετοχές τη σεζόν 2021/22.

Ο Άλαν Πάρντιου είχε προ ημερών ζητήσει την επιστροφή του πρώην άσου της Φούλαμ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» κι ο Θόδωρος Καρυπίδης έσπευσε να κάνει πράξη την επιθυμία του 61χρονου Άγγλου προπονητή.

Στο συμβόλαιο του Καμαρά, μάλιστα, αναμένεται να μπει και υποχρεωτική ρήτρα αγοράς του, ύψους 2.5 εκ. ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Βασίλης Τόπαλος: Οι τοξικολογικές, ο εξοπλισμός και οι συμπληρωματικές καταθέσεις (βίντεο)

Θεοφάνια: Η στιγμή του τραυματισμού του νεαρού που βούτηξε για τον Σταυρό (βίντεο)

“Qatar Gate”: Η Εύα Καϊλή συνάντησε την κόρη της στην φυλακή