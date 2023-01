Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Ψέματα τα περί “περιορισμού” της πρώην δημάρχου Γαύδου από αστυνομικό

Η καταγγελία της πρώην δημάρχου Γαύδου, η ανακοίνωση Σκουρλέτη και η απάντηση από την ΕΛΑΣ και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη.



Ανακοίνωση-απάντηση στην αντίστοιχη του Πάνου Σκουρλέτη, κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχετικά με την "σύσταση από αστυνομικό όργανο προς την πρώην δήμαρχο της Γαύδου Γκέλη Καλλινίκου να παραμείνει στο σπίτι της μέχρι να ολοκληρωθεί η επίσκεψη του πρωθυπουργού στο νησί για τον εορτασμό των Θεοφανείων", εξέδωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισημαίνει στην ανακοίνωση του απαντώντας στον ΣΥΡΙΖΑ: «Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με την παρουσία του στη Γαύδο για τον εορτασμό των Θεοφανείων, έστειλε διεθνώς ένα στιβαρό εθνικό μήνυμα προς την Τουρκία. Και, ταυτόχρονα, ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας όλων των Ελλήνων».

Και καταλήγει, διαψεύδοντας το "επεισόδιο", ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη: «Η αξιωματική αντιπολίτευση, δυστυχώς, επιχειρεί να το υπονομεύσει. Με ψέματα και συκοφαντίες για τη στάση της Αστυνομίας. Συνεχίζει απομονωμένη τη γνώριμη τακτική του τεχνητού διχασμού. Και γι' αυτό κρίνεται πολύ αυστηρά από τους πολίτες».

Διαψεύδει και η ΕΛ.ΑΣ.

Στην ανακοίνωση του κ. Σκουρλέτη απάντησε και το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. διαψεύδοντας με τη σειρά του την καταγγελόμενη «σύσταση» προς την κα Καλλινίκου από αστυνομικό όργανο. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας στην ανακοίνωση του τονίζει πως τα δημοσιεύματα σχετικά με απαγόρευση μετακίνησης κατοίκου της Γαύδου από το σπίτι της, λόγω της επίσκεψης του πρωθυπουργού στο νησί, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι, δημοσιεύματα που αναπαράγονται σε ιστοσελίδες, σχετικά με απαγόρευση μετακίνησης από την οικία της, κατοίκου της Γαύδου, σήμερα 6 Ιανουαρίου 2023, από αστυνομικούς, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Πάνος Σκουρλέτης στην ανακοίνωσή του ανέφερε:

«Αυταρχισμός χωρίς όρια εκ μέρους του Πρωθυπουργού στην Γαύδο, απέναντι στην πρώην Δήμαρχο



Από την ακριτική Γαύδο ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι δεν υπάρχουν Έλληνες δύο ταχυτήτων και ότι οι ακρίτες της χώρας αξίζουν ξεχωριστής μέριμνας, φροντίδας και προστασίας. Τόσο ξεχωριστής που η πρώην Δήμαρχος Γαύδου, Γκέλη Καλλίνικου, δέχθηκε «σύσταση» από αστυνομικό όργανο να παραμείνει στο σπίτι της μέχρι να ολοκληρωθεί η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο νησί για τον εορτασμό των Θεοφανίων.



Τι φοβάται άραγε το καθεστώς Μητσοτάκη και τα όργανα της τάξης προβαίνουν σε τέτοιες παράνομες και αυταρχικές ενέργειες εις βάρος της πρώην Δημάρχου; Ότι θα αποκαλυφθεί η αλήθεια των τραγικών συνεπειών από τις ασκούμενες κυβερνητικές πολιτικές και θα χαλάσει η βιτρίνα της φιέστας;



Όπως καταγγέλλει η ίδια η πρώην Δήμαρχος, αφού αρνήθηκε να υπακούσει στις «συστάσεις» και ευρισκόμενη σε ένα παντελώς παράνομο καθεστώς επιτήρησης και παραβίασης θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων, προκειμένου να πραγματοποιήσει προγραμματισμένη πεζοπορία στο δάσος του νησιού έπρεπε να προηγηθεί εκτεταμένη συζήτηση με την Αστυνομία.



Φαίνεται ότι στο μυαλό του κ. Μητσοτάκη και της ΝΔ αντί για «φώτιση» επικρατούν μαύρα σκοτάδια.



Η πρωτοφανής αυτή αυταρχική, παράνομη και απαράδεκτη ενέργεια των αστυνομικών οργάνων κατά της πρώην Δημάρχου Γαύδου έρχεται να προστεθεί στο κάδρο των υποκλοπών και του παρακράτους της ΕΥΠ με προϊστάμενο τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη και στις «λίστες Πέτσα» για να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία για ένα πράγμα: με την κυβέρνηση της ΝΔ κινδυνεύει άμεσα η Δημοκρατία.



Δηλώνουμε την απόλυτη στήριξή μας στην πρώην Δήμαρχο Γαύδου Γκέλη Καλλίνικου.



Ο χρόνος για το καθεστώς Μητσοτάκη τελειώνει. Είναι ώρα να βγει η χώρα στο φως.»

