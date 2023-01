Life

Πρίγκιπας Χάρι: Οι κατηγορίες, η ρήξη με το παλάτι και η απάντηση των Ταλιμπάν

Οι εκμυστηρεύσεις και κατηγορίες του Χάρι οδηγούν σε ρήξη τη βασιλική οικογένεια. Σιγή από το Μπάκιγχαμ. Ταλιμπάν και βετεράνοι εναντίον του πρίγκιπα.



Τέσσερις μήνες πριν από τη στέψη του νέου βασιλιά Καρόλου, ο γιος του, ο πρίγκιπας Χάρι, κατηγορείται ότι θέλει να καταστρέψει τη βρετανική βασιλική οικογένεια, μετά τις αποκαλύψεις που κάνει στα απομνημονεύματά του, ένα βιβλίο που φαίνεται ότι σβήνει κάθε πιθανότητα συμφιλίωσης μεταξύ των Γουίνδσορ.

Η βασιλική οικογένεια τηρεί σιγή για τις εκμυστηρεύσεις και τις κατηγορίες του Χάρι που διέρρευσαν στον Τύπο. Το βιβλίο «Ρεζέρβα», που θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιανουαρίου, τέθηκε προς πώληση κατά λάθος για λίγες ώρες στην Ισπανία και το περιεχόμενό του αποδείχτηκε πολύ πιο δηλητηριώδες απ’ όσο πίστευαν πολλοί.

«Κανείς δεν γλιτώνει στη βάναυση αποστολή του Χάρι να κατεδαφίσει την οικογένεια», γράφει η ταμπλόιντ The Daily Mirror.

Η εφημερίδα The Sun κατηγορεί τον πρίγκιπα, που ζει πλέον εξόριστος στην Καλιφόρνια, ότι «έσπρωξε την οικογένειά του στις ρόδες του λεωφορείου για να κερδίσει εκατομμύρια δολάρια». Η Daily Mail τον επικρίνει γιατί επέλεξε «να χύσει όσο περισσότερο δηλητήριο γινόταν».

Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης συναγωνίζονται ταυτόχρονα για το ποιο θα δημοσιεύσει τα πιο σοκαριστικά αποσπάσματα του βιβλίου των 500 σελίδων. Τα χειρότερα προφανώς αφορούν τον αδελφό του, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, τον διάδοχο του θρόνου που ο Χάρι χαρακτηρίζει «ορκισμένο εχθρό». Ο δούκας του Σάσεξ κατηγορεί τον Ουίλιαμ ότι τον πέταξε στο έδαφος σε έναν καυγά που είχαν το 2019 για τη Μέγκαν Μαρκλ, την οποία είχε παντρευτεί ο Χάρι την προηγούμενη χρονιά.

Ο Χάρι αναφέρεται σε αυτόν τον καυγά και στη συνέντευξή του που θα μεταδοθεί την Κυριακή από το κανάλι ITV, όπου διαβεβαιώνει ότι ο Ουίλιαμ, εξοργισμένος, τον προκαλούσε να τον χτυπήσει αλλά στη συνέχεια του ζήτησε συγγνώμη.

Για τον ειδικό σε θέματα της βασιλικής οικογένειας Ρίτσαρντ Φιτζουίλιαμς, «το χειρότερο» στο βιβλίο είναι ο τρόπος με τον οποίο απεικονίζεται ο Ουίλιαμ. «Κάποιος που τον πρόδωσε (…) Κάποιος που του επιτέθηκε πραγματικά. Δεν είναι κολακευτικό πορτρέτο για έναν μελλοντικό βασιλιά».

Επίθεση στον Κάρολο

Ο Χάρι υποστηρίζει επίσης ότι ο ίδιος και ο Ουίλιαμ αντέδρασαν στον γάμο του πατέρα τους με την Καμίλα γιατί φοβούνταν ότι θα γινόταν «κακή μητριά».

Σύμφωνα με την Telegraph, κατηγορεί τον Κάρολο ότι άφησε να εννοηθεί πως οι Σάσεξ «του κόστιζαν ακριβά» και ότι ήθελε να απομακρύνει τη Μέγκαν γιατί θα τον επισκίαζε.

Ο πρίγκιπας προχωρά σε προσωπικές εξομολογήσεις, χωρίς κανένα φίλτρο: ομολογεί ότι έκανε χρήση κοκαΐνης, ότι σκότωσε 25 Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, περιγράφει πώς έχασε την παρθενιά του, αφηγείται ότι επισκέφθηκε ένα μέντιουμ για να επικοινωνήσει με τη μητέρα του, την Νταϊάνα, η οποία σκοτώθηκε το 1997 σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι.

«Δεν νομίζω ότι έχουμε δει ποτέ κάτι παρόμοιο, όπου ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας επιτίθεται δημόσια στον θεσμό», σχολίασε ο Κρεγκ Πρέσκοτ, συνταγματολόγος στο Πανεπιστήμιο Μπάνγκορ της Ουαλίας. «Αν συνεχιστεί αυτό για αρκετό καιρό –κρατάει ήδη ένα-δυο χρόνια– ο κόσμος μπορεί να αρχίσει να αναρωτιέται, μήπως θα χρειαζόταν μια μεταρρύθμιση της μοναρχίας;», είπε.

Παρά τα όσα γράφει στη «Ρεζέρβα», ο Χάρι επαναλαμβάνει στη συνέντευξή του στο ITV ότι θέλει να συμφιλιωθεί με την οικογένειά του.

Μέχρι στιγμής, το Μπάκιγχαμ δεν έχει αντιδράσει. Η εφημερίδα Sun επικαλείται πηγές προσκείμενες στον Κάρολο και τον Ουίλιαμ που δηλώνουν ότι «θλίβονται» για όσα γράφει ο Χάρι στο βιβλίο. Για τον Φιτζουίλιαμς, «οι Σάσεξ ελέγχουν τώρα την ατζέντα, επειδή το παλάτι δεν μπορεί εύκολα να ανταποδώσει». Το βιβλίο «είναι καταστροφή, την ώρα που πλησιάζει η στέψη», πρόσθεσε. Μέχρι πρόσφατα, πολλοί πίστευαν ότι ο Χάρι θα μπορούσε να παραστεί μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια σε αυτό το ιστορικό γεγονός, όμως τώρα φαίνεται πως αυτό αποκλείεται.

Όταν ρωτήθκε για το θέμα σήμερα το πρωί, ο πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ εξήγησε ότι «δεν είναι πρέπον» να σχολιάζει τη βασιλική οικογένεια.

Ταλιμπάν κατά Χάρι

Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος των Ταλιμπάν εξάλλου κατηγόρησε τον Χάρι για εγκλήματα πολέμου, για όσα περιγράφει γύρω από τις δύο αποστολές του στο Αφγανιστάν. Ο πρίγκιπας, που ήταν πιλότος ελικοπτέρου στη Βασιλική Αεροπορία, υποστηρίζει ότι σκότωσε 25 Ταλιμπάν και ότι έβλεπε τους εχθρούς σαν «πιόνια στο σκάκι», όπως τον είχαν διδάξει στην εκπαίδευσή του.

Κύριε Χάρι! Εκείνοι που σκοτώσατε δεν ήταν πι«όνια του σκακιού, ήταν άνθρωποι, είχαν οικογένειες», είπε ο Ανάς Χακανί. «Όμως, η αλήθεια είναι όπως την λέτε: ο αθώος λαός μας ήταν σαν πιόνια για τους στρατιώτες και τους στρατιωτικούς και πολιτικούς ηγέτες σας. Και, παρ’ όλ’ αυτά, χάσατε το παιχνίδι», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, Μπιλάκ Καριμί, επέκρινε επίσης τον Χάρι, προσθέτοντας όμως ότι τα «εγκλήματα» δεν τα διέπραξε μόνο εκείνος αλλά και «κάθε δύναμη κατοχής στη χώρα μας». «Οι Αφγανοί δεν θα ξεχάσουν ποτέ τα εγκλήματα των κατακτητών», πρόσθεσε.

Πρώην στρατιώτες εναντίον του Χάρι

Ο πρίγκιπας υπηρέτησε 10 χρόνια στον βρετανικό στρατό και όταν αποχώρησε είχε τον βαθμό του σμηναγού. Υπερασπίστηκε τη δράση του στο Αφγανιστάν υποστηρίζοντας ότι οι εχθροί τους οποίους πολεμούσε είχαν διαπράξει έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, δηλαδή τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρί8ου 2001 στις ΗΠΑ.

Τα όσα γράφει ωστόσο δεν έγιναν δεκτά με ενθουσιασμό από τους πρώην συναδέλφους του.

«Σας αγαπάμε, Χάρι, αλλά πρέπει να βγάλετε τον σκασμό!» έγραψε στο Twitter ο Μπεν Μακμπίν, πρώην πεζοναύτης που έχασε ένα χέρι και ένα πόδι στο Αφγανιστάν το 2008 και τον οποίο ο πρίγκιπας αποκαλεί στο βιβλίο του «πραγματικό ήρωα». «Τώρα, ο Χάρι στράφηκε εναντίον της άλλης οικογένειάς του, του στρατού», είπε ο βετεράνος σμήναρχος Τιμς Κόλινς, που συμμετείχε στον πόλεμο στο Ιράκ. «Δεν συμπεριφερόμαστε έτσι στον στρατό, δεν σκεφτόμαστε έτσι», επέμεινε, αναφερόμενος στην αφήγηση του δούκα του Σάσεξ για τους εχθρούς που σκότωσε. Το βιβλίο είναι «μια τραγική απάτη για να αποκομίσει χρήματα», πρόσθεσε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χάρι προκαλεί σάλο για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τη στρατιωτική θητεία του στο Αφγανιστάν. Το 2013 είχε δηλώσει ότι για έναν πιλότο ελικοπτέρου, το να σκοτώνει αντάρτες μαχητές μοιάζει με βιντεοπαιχνίδι.

