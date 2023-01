Αθλητικά

O Ολυμπιακός νίκησε την Αρμάνι και πάτησε κορυφή

Οι "ερυθρόλευκοι" έφτασαν στην δεύτερη σερί νίκη τους κι ενδέκατη συνολικά στην εφετινή Euroleague, κλείνοντας πανηγυρικά τον α’ γύρο της διοργάνωσης.



Ο επιθετικός πλουραλισμός και η εντυπωσιακή κι άκρως αποτελεσματική άμυνα του Ολυμπιακού στην τρίτη περίοδο (8 κλεψίματα, παθητικό μόλις 6 πόντων), έδωσε το απαιτούμενο «καύσιμο» στην επίθεση του Ολυμπιακού για να πάρει διαφορά 15 πόντων και να φτάσει στη δεύτερη σερί νίκη του κι ενδέκατη συνολικά στην εφετινή Euroleague, κλείνοντας πανηγυρικά τον α’ γύρο της διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 82-66 της Αρμάνι Μιλάνο στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής, υπερασπίστηκαν την έδρα τους και πάτησαν στην κορυφή της βαθμολογίας, σε μία φοβερή «συγκατοίκηση» μαζί με τις Μπασκόνα, Μπαρτσελόνα και Μονακό (με πρώτο τον Ολυμπιακό), στις οποίες μπορεί να προστεθεί και η Ρεάλ Μαδρίτης, εφόσον νικήσει την Μακάμπι.

Ο πολύ καλός Πίτερς -στο πρώτο σπουδαίο παιχνίδι του μετά από καιρό- το... ξεκίνησε κι ο Τόμας Γουόκαπ το τελείωσε το «έργο» για τον Ολυμπιακό, κόντρα στην σκληροτράχηλη Αρμάνι, η οποία «επέστρεψε» δύο φορές από διψήφιες διαφορές, αλλά λύγισε στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στην άμυνα των Πειραιωτών...

Τα δεκάλεπτα: 27-15, 44-38, 59-44, 82-66

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε εντυπωσιακά στην πρώτη περίοδο, έχοντας ένα «σεληνιασμένο» Άλεκ Πίτερς, ο οποίος ήταν αλάνθαστος και με 13 πόντους (3/3τρίπ.), δίνοντας τη δυνατότητα στους Πειραιώτες να ξεφύγουν γρήγορα στο σκορ και να κλείσουν το δεκάλεπτο στο +12 (27-15).

Οι Ιταλοί προσπάθησαν να ξαναμπούν στο ματς με τα μακρινά σουτ των Μπάρον και Χαλ, μείωσαν και σιγά-σιγά «ψαλίδισαν» τη διαφορά, κλείνοντας το ημίχρονο στο -6 (44-38).

Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν από τα αποδυτήρια με... άγριες διαθέσεις. Η άμυνά τους «έσφιξε» πάνω στους περιφερειακούς της Αρμάνι, τα κλεψίματα διαδέχονταν το ένα τ’ άλλο κι όλα έγιναν πολύ πιο εύκολα για τον Ολυμπιακό. Το +3 στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου 44-41, έγινε +15 στο φινάλε της τρίτης περιόδου, με τους Πειραιώτες να «εξαφανίζουν» την Αρμάνι από το γήπεδο, δεχόμενοι μόλις 6 πόντους.

Ο Γουόκαπ έκανε τρομερό ματς σε άμυνα και επίθεση κερδίζοντας μέχρι και... τζάμπολ από τον Χάινς (!), ο Σλούκας συνέχισε να «σερβίρει» ασίστ κι ο Ολυμπιακός «απογείωσε» τη διαφορά πάνω απ’ τους 20 πόντους (80-58), ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο το παιχνίδι και το πρώτο μισό της κανονικής περιόδου στην εφετινή Euroleague.

Στους 16 πόντους σταμάτησε ο Πιτερς, με τον Γουόκαπ να προσθέτει άλλους 10 πόντους, αλλά και 4 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 3 ασίστ. Μόνο Μπάρον ολοκλήρωσε «διψήφιος» το παιχνίδι για την Αρμάνι (12π.), που είχε μόλις 7/22 τρίποντα, αλλά και 21 λάθη.

Διαιτητές: Λάτισεβς, Λοτερμόζερ, Πιράντι

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 10 (2), Κάνααν 2, Λούντζης, Λαρεντζάκης 5 (1), Φαλ 7, Σλούκας 8 (2), Βεζένκοφ 8 (2), Παπανικολάου 9 (1), Μπολομπόι 2, Πίτερς 16 (3), Μπλακ 6, ΜακΚίσικ 9 (1).

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (Έτορε Μεσίνα): Ντέιβις 5 (1), Τόμας 6, Λουβαβού-Καμπαρό 9 (1), Μήτρου-Λονγκ 9 (3), Τονούτ, Μέλι 7, Μπάρον 12, Ρίτσι 5 (1), Χαλ 5 (1), Μπαλντάσο, Χάινς 8, Φόιτμαν.

