Λέσβος: Σεισμός “ταρακούνησε” το νησί

Το μέγεθος του σεισμού και το επίκεντρο ήταν τέτοια που έκαναν την νυχτερινή δόνηση ιδιαίτερα αισθητή σε όλη την Λέσβο.

Έντονα αισθητός σε όλη τη Λέσβο έγινε ο σεισμός μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα.

Η σεισμική δόνηση, η οποία χαρακτηρίζεται «ασθενής», σημειώθηκε στις 03:52 σήμερα στη Λέσβο, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.

Το επίκεντρο του σεισμού σύμφωνα με το Γεωδυναμικό ινστιτούτο Αθηνών ήταν τέσσερα χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά του Μανταμάδου, στην περιοχή του Λεπετύμνου και είχε εστιακό βάθος στα 17,5 χιλιόμετρα.

Ακολούθησαν μετασεισμοί, με ισχυρότερο αυτόν που σημειώθηκε στις 04:54, εντάσεως 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο στην ίδια περιοχή με εκείνο της δόνησης των 4,9 Ρίχτερ και εστιακό βάθος 19 χιλιομέτρων.

