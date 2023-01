Κόσμος

Χριστούγεννα: Ο Πούτιν μόνος στο Κρεμλίνο για την Θεία Λειτουργία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν παρακολούθησε μόνος την χριστουγεννιάτικη λειτουργία στο Κρεμλίνο, προκαλώντας συζητήσεις και σχόλια.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν επέλεξε να παρακολουθήσει μόνος τη χριστουγεννιάτικη λειτουργία σε καθεδρικό ναό του Κρεμλίνου αντί να βρεθεί κοντά σε άλλους πιστούς.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται το RIA Novosti, είναι η πρώτη φορά εδώ και χρόνια που ο Πούτιν γιορτάζει τα Χριστούγεννα στη Μόσχα.

Η κρατική τηλεόραση έδειξε δύο στιγμιότυπα με τον Πούτιν στον καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου να παρακολουθεί τη μεταμεσονύκτια Θεία Λειτουργία.

Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, τα Χριστούγεννα εορτάζονται στις 7 Ιανουαρίου.

Η ρωσική τηλεόραση έδειξε για λίγο τον Βλαντίμιρ Πούτιν να παρακολουθεί μόνος τη χριστουγεννιάτικη λειτουργία στο Κρεμλίνο, φορώντας ένα λευκό πουλόβερ και μπλε μπουφάν, προτού συνδεθεί με τον καθεδρικό ναό του Σωτήρος Χριστού στη Μόσχα.

Πέρυσι, ο Πούτιν είχε παρακολουθήσει επίσης μόνος τη χριστουγεννιάτικη λειτουργία στην κατοικία του στο Νόβο Ογκάριοβο, στα περίχωρα της ρωσικής πρωτεύουσας. Τα Χριστούγεννα του 2021 είχε βρεθεί μαζί με άλλους πιστούς στη Θεία Λειτουργία στο Νόβγκοροντ.

Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία υποστηρίζει την εισβολή στην Ουκρανία. Ο πατριάρχης Κύριλλος απηύθυνε έκκληση την Πέμπτη για 36ωρη εκεχειρία με αφορμή τον εορτασμό των Χριστουγέννων σε Ρωσία και Ουκρανία. Ο πρόεδρος της Ρωσίας διέταξε μονομερή εκεχειρία, την οποία απέρριψε η ουκρανική κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Λέσβος: Σεισμός “ταρακούνησε” το νησί

ΗΠΑ - Βιρτζίνια: Εξάχρονος πυροβόλησε δασκάλα σε σχολείο (εικόνες)

Rapid test δωρεάν το Σάββατο σε 17 σημεία