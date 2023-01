Κόσμος

ΗΠΑ - Βουλή: 14 ψηφοφορίες και το θρίλερ συνεχίζεται

Η εκλογή προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, στις ΗΠΑ, θυμίζει πλέον μια βαρετή "ταινία για όλη την οικογένεια", που μετατράπηκε σε θρίλερ για γερά νεύρα.

Ούτε χολιγουντιανό σενάριο δεν θα μπορούσε να αποτυπώσει την «παράλογη» εβδομάδα που βιώνει το Κογκρέσο των ΗΠΑ: σαν ταινία που ξεκινά ως οικογενειακή κωμωδία, μετατρέπεται σε δράμα και παίρνει τροπή θρίλερ προς το τέλος της εβδομάδας, με την αγωνία να κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο.

Το «σενάριο» βασίζεται σε μια «βαρετή» διαδικασία ρουτίνας, την εκλογή του προέδρου της Βουλής, η οποία όμως εκτροχιάζεται όταν εμφανίζεται ο «κακός»: καμιά εικοσαριά τραμπικοί βουλευτές.

Ταυτόχρονα, διεκδικεί και βραβείο πρωτότυπου σεναρίου, αφού τα τελευταία 160 χρόνια δεν είχε συμβεί ποτέ να χρειαστούν 14 συνεχόμενες ψηφοφορίες και ακόμη να μην έχει εκλεγεί ο πρόεδρος.

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Τρίτης, σε εορταστική ατμόσφαιρα. Οι βουλευτές που εξελέγησαν τον Νοέμβριο θα ορκίζονταν και θα αναλάμβαναν τις έδρες τους, πολλοί για πρώτη φορά. Είχαν προσκαλέσει τις οικογένειές τους που, από τους εξώστες, θα τους χειροκροτούσαν στην ορκωμοσία.

Ο κανονισμός ωστόσο προβλέπει ότι, πριν γίνει οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να εκλεγεί ο πρόεδρος του Σώματος. Ο Ρεπουμπλικάνος Κέβιν Μακάρθι είναι το φαβορί, το κόμμα του άλλωστε εξασφάλισε, έστω και οριακά, την πλειοψηφία στη Βουλή. Όμως τώρα μπαίνουν στη σκηνή οι «σκληροπυρηνικοί», που εκπροσωπούν τη δεξιά της δεξιάς και αρνούνται να του δώσουν την ψήφο τους. Τον κατηγορούν για ένα σωρό πράγματα: είναι πολύ μετριοπαθής, πολύ δειλός, δεν είναι πιστός στον Ντόναλντ Τραμπ, ενσαρκώνει το «σύστημα», δεν έχει σαφή ιδεολογία.

Οι ψηφοφορίες διαδέχονται η μία την άλλη, όμως κανείς δεν εξασφαλίζει την απαιτούμενη πλειοψηφία. Οι συγγενείς επωφελούνται για να κάνουν βόλτες στην Ουάσινγκτον. Και, όπως συμβαίνει σε όλες τις οικογενειακές ταινίες, την παράσταση κλέβουν παιδιά και σκυλιά. Κάποια παιδιά κατεβαίνουν στην αίθουσα των συνεδριάσεων, αλλά δείχνουν καταφανώς ότι βαριούνται.

Ο Δημοκρατικός Τζίμι Γκόμεζ κρατάει μαζί του στο έδρανο το μωρό του, ηλικίας μόλις 4 μηνών. Ακούγονται γέλια όταν ψηφίζει με τον μικρό Χοτζ στην αγκαλιά του. Την Πέμπτη, η Ρεπουμπλικανή Νάνσι Μέις ψηφίζει κρατώντας αγκαλιά τον σκύλο της, τη Λίμπι.

Στο μεταξύ, η κατάσταση μοιάζει ολοένα και πιο παράλογη. Οι συνεδριάσεις της Βουλής διέπονται από αυστηρούς κανονισμούς που απαγορεύουν όχι την παρουσία σκύλων αλλά και να γιουχάρουν οι βουλευτές τους συναδέλφους τους, να τους επικρίνουν ονομαστικά, να κάνουν εικασίες για τα κίνητρά τους…

Με μια διαφορά: οι κανόνες ισχύουν αφότου εκλεγεί ο πρόεδρος. Επωφελούμενοι από το «κενό», οι εκλεγμένοι βουλευτές το διασκεδάζουν. Εν μέσω του χάους, η γραμματέας Σέριλ Τζόνσον κάνει ό,τι μπορεί, υπενθυμίζει ότι ο ρόλος της είναι να φροντίσει ώστε να τηρηθεί η τάξη μέχρι την εκλογή του προέδρου. Οι «ταραχοποιοί» δεν μοιάζουν να την ακούν.

«Το λατρεύω αυτό!» ακούγεται να λέει η «αντάρτισσα» Ρεπουμπλικανή Λόρεν Μπέμπερτ, για την οποία το «χάος» είναι συνώνυμο της υγιούς δημοκρατίας. Ωστόσο, ολοένα και περισσότεροι βουλευτές δεν πείθονται, εκφράζουν την απόγνωσή τους για την ατέρμονη διαδικασία: η δημοκρατική Μαξίν Γουότερς βαριαναστενάζει, κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι φεύγουν από την αίθουσα όταν ανεβαίνει στο βήμα ο Ματ Γκετζ.

Μέσα στη σύγχυση, κάποιες επαφές τροφοδοτούν κάθε είδους εικασίες.

Οι κάμερες του καναλιού της Βουλής C-Span «πιάνουν» την αριστερή βουλευτίνα Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ να συζητά με τον Ρεπουμπλικάνο Πολ Γκόσαρ. Το 2021 εκείνος είχε ανεβάσει στο διαδίκτυο ένα βιντεάκι κινουμένων σχεδίων που τον έδειχνε να την σκοτώνει. Η Οκάσιο-Κορτέζ θα πει αργότερα στους δημοσιογράφους ότι την ρωτούσε να μάθει αν οι Δημοκρατικοί εξέταζαν το ενδεχόμενο να βοηθήσουν τον Μακάρθι να εκλεγεί.

Στο μεταξύ, ο Ρεπουμπλικάνος Τζορτζ Σάντος, που τον σνόμπαραν οι συνάδελφοί του εξαιτίας των απίθανων ψεμάτων που έγραφε στο βιογραφικό του, επωφελείται από αυτό το χαλαρό κλίμα για να βγει από την απομόνωσή του.

Την Παρασκευή, έπειτα από άλλη μια νύχτα διαπραγματεύσεων, οι Ρεπουμπλικάνοι προσεύχονται κάτω από την έδρα του προέδρου, ελπίζοντας ότι θα βρεθεί μια λύση στο αδιέξοδο. Όταν ξαναρχίζει η συνεδρίαση, ο Μακάρθι σηκώνεται συνεχώς από το έδρανο και συζητά στους διαδρόμους με τους «αντάρτες». Οι προσπάθειές του αποδίδουν καρπούς, καμιά 15αριά «αντάρτες» επιστρέφουν στο «μαντρί».

Αργά το απόγευμα (ώρα ΗΠΑ), η συνεδρίαση διακόπτεται. Του λείπουν μια χούφτα ψήφοι.

Ωστόσο, ο Κέβιν Μακάρθι απέτυχε για 14η φορά να εκλεγεί πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη στήριξη «τραμπικών ανταρτών» της παράταξής του παρότι, πριν από την έναρξη της τελευταίας ψηφοφορίας, εμφανιζόταν σχεδόν βέβαιος για αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

