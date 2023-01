Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κίνα: Προβλέψεις για εκατομμύρια θανάτους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παγκόσμια αγωνία και συναγερμό προκαλεί το νέο κύμα κορονοϊού που "σαρώνει' την Κίνα, με πολλά εκατομμύρια νέα κρούσματα κάθε εβδομάδα.

Tον εφιαλτικό αριθμό του ενός εκατομμυρίου σαναμένεται να ξεπεράσει ο αριθμός των νεκρών από κορονοϊό στην Κίνα, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μολυνθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες, με τους επιδημιολόγους να εκτιμούν πως ο συνολικός αριθμός των νεκρών θα ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο.

Το κινεζικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ανακοίνωσε ότι το τελευταίο 24ωρο επιβεβαιώθηκαν τρεις θάνατοι ασθενών εξαιτίας της COVID-19, έναντι πέντε το προηγούμενο, με τον επίσημο απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας στην αχανή ασιατική χώρα των 1,41 δισεκ. κατοίκων να φθάνει τους 5.267 από τα τέλη του 2019.

Στη Σαγκάη, οι νέοι επιδιώκουν να κολλήσουν, προκειμένου να επιστρέψουν γρήγορα στους κανονικούς ρυθμούς της ζωής τους, την ώρα που το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι αναθεωρεί τα πρωτόκολλα πρόληψης και ελέγχου.

Υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρεωτικό το διαγνωστικό τεστ 48 ωρών και η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας για τους ταξιδιώτες από την Κίνα που φθάνουν στη Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Πηγή: ertnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τζανάκης - Γρίπη: “Έρχονται” 350000 κρούσματα την εβδομάδα, που θα πιέσουν το ΕΣΥ

Χριστούγεννα: Ο Πούτιν μόνος στο Κρεμλίνο για την Θεία Λειτουργία (εικόνες)

Κεραμέως: Τα σχολεία ανοίγουν με προαιρετική χρήση μάσκας