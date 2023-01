Αθλητικά

NBA: Τυφώνας “Σάρλοτ”… σάρωσε Αντετοκούνμπο και Μπακς

“Εφιάλτης” για την ομάδα του Μιλγουόκι από το πέρασμα - ρεκόρ της Σαρλότ. Την χειρότερη επίδοση πόντων στην τρέχουσα σεζόν πέτυχε ο Giannis.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ένας από τους κορυφαίους σκόρερ του ΝΒΑ, περιορίστηκε σε εννέα πόντους-ιστορικό χαμηλό στη σεζόν- και η Σαρλότ, η ομάδα με το χειρότερο ρεκόρ στην Ανατολική περιφέρεια, νίκησε με 138-109 στους Μιλγουόκι Μπακς μέσα στο στο Fiserv Forum.

Οι Μπακς, που είχαν κερδίσει τρία από τα τέσσερα παιχνίδια που μπήκαν στη βραδιά, δεν μπήκαν ποτέ σε πολύ ρυθμό.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ είχε με 2 σουτ εύστοχα στα 7 σε 22 λεπτά, ενώ το προηγούμενο χαμηλό του ρεκόρ σε πόντους του αυτή τη σεζόν ήταν 16 πόντους, δύο φορές.

Ο Αντετοκούνμπο έμεινε σε μονοψήφιο αριθμό πόντων για πρώτη φορά μετά από τις 29/12/20, και για πρώτη φορά σε μονοψήφιο αριθμό πόντων σε ήττα από τις 22/12/18, ενώ επίσης δεν έδωσε ασίστ για πρώτη φορά μετά από τις 8/2/21.

Οι γκαρντ της Σαρλότ, Τέρι Ροζίερ και ΛαΜέλο Μπαλ, «έβρεξαν» εκ περιτροπής καλάθια τριών πόντων, σημειώνοντας ρεκόρ την πρώτη περίοδο και ομάδας στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Ροζιέρ σημείωσε 39 πόντους, και ο Μπαλ συγκέντρωσε 24 πόντους, με τα επτά εύστοχα σουτ τριών πόντων οι Χόρνετς κέρδισαν μόλις για δεύτερη φορά σε επτά παιχνίδια.

Η Σαρλότ σημείωσε 51 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του NBA για τους περισσότερους πόντους σε αυτό το διάστημα και σημειώνοντας ρεκόρ-ομάδας για οποιοδήποτε περίοδο. Οι Χόρνετς ισοφάρισαν επίσης την υψηλότερη απόδοση σε μία περίοδο στο πρωτάθλημα αυτή τη σεζόν.

Η Σάρλοτ πέτυχε 14 από τα 20 τρίποντά της στο πρώτο ημίχρονο, όταν σημείωσε 84 πόντους.

Το σύνολο πόντων ήταν ο δεύτερος υψηλότερος βαθμός για οποιοδήποτε ημίχρονο στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Μπαλ, ο οποίος τελείωσε με 12 ασίστ, έχει σκοράρει τουλάχιστον 20 πόντους σε 14 συνεχόμενα παιχνίδια.

