Κόσμος

Δικαιώματα των γυναικών: Ο ΟΗΕ καταγγέλλει συστηματικές επιθέσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εξέφρασε την ανησυχία του, ενώ σκοπεύει να επισκεφτεί Καμπούλ και Τεχεράνη.

Από το Αφγανιστάν μέχρι το Ιράν και τις μισογυνικές και σεξιστικές καταχωρήσεις στο διαδίκτυο, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εκφράζει την ανησυχία του για τις "συστηματικές" προσπάθειες καταπάτησης των δικαιωμάτων των γυναικών.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε την περασμένη εβδομάδα στο Γαλλικό Πρακτορείο στη Γενεύη, ο Φόλκερ Τουρκ είπε πως θέλει να επισκεφθεί την Καμπούλ και την Τεχεράνη για να συζητήσει με τις αρχές.

"Το Αφγανιστάν είναι το χειρότερο των χειρότερων", είπε. "Η καταστολή των γυναικών με αυτόν τον τρόπο δεν έχει κατι ανάλογο".

Ο 58χρονος Αυστριακός, που ανέλαβε τη θέση αυτή στα μέσα Οκτωβρίου, εκφράζει ανησυχία για το ότι, σχεδόν 75 χρόνια μετά την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αυξάνονται οι προσπάθειες, περιλαμβανομένων αυτών "με ύπουλο τρόπο", να στερηθούν οι γυναίκες και τα κορίτσια τα δικαιώματά τους.

"Είμαι πολύ ανήσυχος για αυτά τα πισωγυρίσματα και τη διάδοση οπισθοδρομικών ιδεών", δήλωσε στο AFP ο Φόλκερ Τουρκ.

Μπορεί ο μισογυνισμός και οι προσπάθειες που αποσκοπούν να ανακόψουν την πορεία προς την ισότητα των φύλων να μην είναι κάτι καινούριο, όμως εκτιμά πως υπάρχει στο εξής "ένας πιο συστηματικός, πιο οργανωμένος τρόπος να χτυπηθούν τα δικαιώματα των γυναικών".

Το πιο ηχηρό παράδειγμα, σύμφωνα με τον Τουρκ, είναι εκείνο του Αφγανιστάν, όπου οι ταλιμπάν στέρησαν από τις γυναίκες το πανεπιστήμιο και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και απαγόρευσαν στις ΜΚΟ να τις εργοδοτούν.

Αυτές οι επιθέσεις εναντίον των γυναικών είναι "μια υπενθύμιση του πού μπορεί να οδηγήσει μια διεστραμμένη αντίληψη" και "οφείλουμε να διασφαλίσουμε πως αυτό που συμβαίνει στη χώρα αυτή δεν θα γίνει ο κανόνας στο μέλλον", είπε.

Όπως και η προκάτοχός του, η πρώην πρόεδρος της Χιλής Μισέλ Μπατσελέτ, ο Ύπατος Αρμοστής αναμένει να μεταβεί στο Αφγανιστάν για να συζητήσει "με τις ντε φάκτο αρχές ώστε να αντιληφθούν πως η ανάπτυξη της χώρας τους πρέπει να περιλαμβάνει τις γυναίκες".

Ο Αυστριακός αξιωματούχος του ΟΗΕ ζήτησε επίσης να μεταβεί στο Ιράν, που συγκλονίζεται από διαδηλώσεις που ξέσπασαν μετά τον θάνατο στις 16 Σεπτεμβρίου μιας νεαρής γυναίκας που είχε συλληφθεί για παραβίαση του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα στην Ισλαμική Δημοκρατία για τις γυναίκες, όμως η Τεχεράνη δεν έχει απαντήσει ακόμη.

Ο Ύπατος Αρμοστής θέλει να ζητήσει από το Ιράν "την κατάργηση ορισμένων μεροληπτικών πρακτικών απέναντι στις γυναίκες και στα κορίτσια". Θέλει επίσης να συζητήσει την καταστολή των διαδηλώσεων που, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR) με έδρα το Όσλο, έχει οδηγήσει στον θάνατο τουλάχιστον 476 ανθρώπων, ενώ χιλιάδες άλλοι έχουν συλληφθεί.

Ο Τουρκ ανησυχεί ιδιαίτερα για τις καταδίκες διαδηλωτών σε θάνατο. Μέχρι και σήμερα τέσσερις άνθρωποι έχουν εκτελεστεί δι΄απαγχονισμού σε σχέση με τις διαδηλώσεις.

Εκτός από μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη, ο Τουρκ αναφέρεται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης "όπου μισογυνικά και σεξιστικά σχόλια μοιάζουν να επιτρέπονται (...) και να ευημερούν".

Υπογράμμισε την ανάγκη να ληφθούν "μέτρα προστασίας" ώστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης "να είναι υπεύθυνα και να μην ρίχνουν λάδι στη φωτιά" κυρίως "στα θέματα φύλου".

Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται από τις πλατφόρμες μπορεί "πολύ γρήγορα να βοηθήσουν ώστε η ρητορική μίσους να ενισχυθεί πολύ επικίνδυνα", είπε.

Λίγο αφότου ανέλαβε επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας, ο Φόλκερ Τουρκ είχε γράψει μια ανοικτή αποστολή απευθυνόμενος στον νέο ιδιοκτήτη του Twitter Ίλον Μασκ, ζητώντσς του να διασφαλίσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Επιχείρησε αρχικά να επικοινωνήσει με την ομάδα που εργαζόταν για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Twitter, όμως, όπως εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, "δεν μπορέσαμε να έρθουμε σε επαφή με κανέναν γιατί όλοι είχαν μόλις απολυθεί".

Αν και ανησυχεί για τις τωρινές επιθέσεις στα δικαιώματα των γυναικών, ο Τουρκ θεωρεί πως αυτές "μοιάζουν με μια τελευταία προσπάθεια της πατριαρχίας να αυξήσει τη δύναμή της". "Είναι ο παλιός κόσμος που πεθαίνει", υποστηρίζει.

Ειδήσεις σήμερα:

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Με πυρετώδη ρυθμό οι προετοιμασίες για την τελετή

Διοικητικό Πρωτοδικείο: Επίθεση με βαριοπούλες

Δομοκός: Έκλεψαν την καμπάνα εκκλησίας!