United Cup: Ο Τσιτσιπάς κράτησε “ζωντανή” την Ελλάδα (βίντεο)

Ζωτικής σημασίας η νίκη του Έλληνα πρωταθλητή στα ημιτελικά, κόντρα στον Ιταλό αντίπαλο του. Πως συνεχίζεται η "μάχη".

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρειάστηκε να κάνει ανατροπή, δυσκολεύτηκε πολύ, αλλά τελικά κατάφερε να νικήσει μετά 2 ώρες και 35 λεπτά , με 4-6,7-6,6-3 τον Ματέο Μπερετίνι στην Ken Rosewall Arena, κρατώντας «ζωντανή» την Ελλάδα στην υπόθεση πρόκριση για τον τελικό του United Cup,απέναντι στις ΗΠΑ-, μειώνοντας σε 1-2 με την Ιταλία.

Ο Έλληνας τενίστας, αν και βρέθηκε πίσω στα σετ, κατάφερε να κερδίσει για τρίτη φορά σε ισάριθμες συναντήσεις τον Μπερετίνι στον ημιτελικό του νέου τουρνουά στο Σίδνεϊ, συνεχίζοντας αήττητος στη διοργάνωση.

Still alive ????



The moment @steftsitsipas defeated Matteo Berrettini to keep Greece in the hunt at #UnitedCup. pic.twitter.com/GMsj92e8fc — Tennis TV (@TennisTV) January 7, 2023

Ακολουθεί η αναμέτρηση στις γυναίκες εκεί, όπου η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλουθα αντιμετωπίσει την Λουτσία Μπροντζέτι.

Οι αναμετρήσεις θα κλείσουν με το μικτό διπλό, όπου Σάκκαρη και Τσιτσιπάς, θα αντιμετωπίσουν τους Ροζατέλο και Μουζέτι.

"We won this together!" ??



An elated @steftsitsipas thanks the fans in Sydney for lifting him to victory at #UnitedCup @UnitedCupTennis pic.twitter.com/EqzIBSqyZ4 — Tennis TV (@TennisTV) January 7, 2023

Τσιτσιπάς: Χρειαζόμουν κάθε μέλος της ομάδας, υπέροχη η ατμόσφαιρα, μαζί το κερδίσαμε

Ενθουσιασμένος ο Στέφανος Τσιτσιπάς, θέλησε να «μοιραστεί» την επιτυχία με τοην υπόλοιπη ομάδα και τους φιλάθλους.

«Χρειαζόμουν κάθε μέλος της ομάδας να με ανεβάσει. Τι υπέροχη ατμόσφαιρα εδώ έξω, μου αρέσει. Δεν έχω λόγια. Συγχαρητήρια σε όλους εσάς .Μαζί το κερδίσαμε παιδιά. Έπρεπε να επιστρέψω κάποιες μπάλες στο σερβίς του. Κατάφερα να κρατηθώ και μπόρεσα να αξιοποιήσω τις ευκαιρίες μου. Πρέπει να αποδεχθείς κάποια πράγματα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ήμουν συγκεντρωμένος στα κρίσιμα σημεία», είπε ο Τσιτσιπάς αμέσως μετά τον αγώνα.

