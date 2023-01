Υγεία - Περιβάλλον

Δωρεά οργάνων - Γρεβενά: Ο 6χρονος Θωμάς “ζει ξανά” από σήμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία για την αφαίρεση οργάνων από τον άτυχο μικρούλη, που έφυγε τόσο πρόωρα από την ζωή.

Το θαύμα για το οποίο προσεύχονταν και προσδοκούσαν όλοι για τον 6χρονο Θωμά από τα Γρεβενά, που νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, δεν έγινε και, χθες, ανήμερα των Θεοφανίων, οι γονείς του ενημερώθηκαν από τους γιατρούς πως το παιδί είναι εγκεφαλικά νεκρό.

Το ζευγάρι από τα Γρεβενά που έχει ένα ακόμα κοριτσάκι ηλικίας 4 ετών, επιδεικνύοντας μεγαλείο ψυχής, έλαβε την απόφαση της δωρεάς οργάνων του μικρού Θωμά, εκδηλώνοντας την επιθυμία: «μέσα από τον θάνατο του δικού μας παιδιού, να σωθούν άλλα παιδάκια».

Το βράδυ του Σαββάτου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της δωρεάς οργάνων . Ομάδα γιατρών από την Ιταλία και την Ελλάδα βρίσκονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο προκειμένου να παραλάβουν τα όργανα.

Το ήπαρ, η καρδιά και ίσως οι πνεύμονες θα δοθούν σε λήπτες στην Ιταλία, ενώ οι κερατοειδείς χιτώνες και τα νεφρά σε λήπτες στην Ελλάδα.

«Η θλίψη μου είναι μεγάλη για την απώλεια του παιδιού, έγινε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν, από μια σπουδαία επιστημονική ομάδα που διαθέτουμε στη ΜΕΘ Παίδων στο ΠΓΝΠ με επικεφαλής τον κ. Ηλιάδη. Σε αυτή τη σημαντική ημέρα για τη Χριστιανοσύνη, τα Θεοφάνια, εκδηλώθηκε το μεγαλείο της ψυχής των γονέων του 6χρονου, που συναίνεσαν στη δωρεά των οργάνων και δίνουν τη δυνατότητα να ζήσουν άλλα παιδάκια», δήλωσε στην «Π» ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ Γιάννης Καρβέλης.

«Υποκλινόμαστε σε αυτούς τους γονείς», ανέφερε ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέας Ηλιάδης, προσθέτοντας: «Ενημερώθηκαν τι είναι η δωρεά οργάνων και χωρίς δεύτερη κουβέντα συναίνεσαν και είπαν ότι επιθυμούν να σωθούν παιδάκια μέσα από τον θάνατο του δικού τους παιδιού. Αυτό είναι το συγκλονιστικό. Είναι και τα Θεοφάνια, είναι σημαδιακά».

Το παιδάκι που υπέστη αιφνίδια καρδιακή ανακοπή από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στο σπίτι του, μεταφέρθηκε διασωλημένο στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, τα ξημερώματα της Τετάρτης, ελλείψει διαθέσιμης κλίνης στην Θεσσαλονίκη.

Οι γιατροί της ΜΕΘ προχώρησαν στη διαδικασία «ψύξης» του εγκεφάλου, ωστόσο όπως δήλωσε ο κ. Ηλιάδης «δυστυχώς η καρδιακή ανακοπή ήταν τέτοιας φύσης, που προκάλεσε δυστυχώς ανεπανόρθωτες βλάβες στον εγκέφαλο με αποτέλεσμα να επιβεβαιωθεί και να πιστοποιηθεί ο εγκεφαλικός θάνατος». Από την πρώτη στιγμή, εστάλη γενετικό υλικό στο Ωνάσειο, προκειμένου να εντοπιστεί από τι προκλήθηκε η ανακοπή με δεδομένο ότι δεν υπήρξε κανένα διαγνωσμένο ιατρικό πρόβλημα.





Ειδήσεις σήμερα:

Τζανάκης - Γρίπη: “Έρχονται” 350000 κρούσματα την εβδομάδα, που θα πιέσουν το ΕΣΥ

Νότης Μαυρουδής: Θλίψη στην κηδεία του συνθέτη (εικόνες)

Σεισμός στην Λέσβο: αγωνία, πτώσεις βράχων και ρωγμές σε σπίτια (εικόνες)