Ινδία: Καθίζηση “καταπίνει” πόλη (εικόνες)

Πρόσφατα, ρωγμές έχουν αναφερθεί σε περισσότερα από 600 σπίτια, με αποτέλεσμα οι Αρχές να μετακινούν περισσότερο πληθυσμό

Οι ινδικές αρχές απομάκρυναν σχεδόν 200 ανθρώπους από τα σπίτια τους στην πόλη Τζοσιμάτ των Ιμαλαΐων, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος, αφού εκατοντάδες κτίρια στην περιοχή εμφάνισαν ρωγμές.

Ειδικοί προειδοποιούν επί χρόνια πως μεγάλης κλίμακας κατασκευαστικές εργασίες, περιλαμβανομένων αυτών για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, στην Τζοσιμάτ και γύρω από αυτήν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καθίζηση του εδάφους.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ρωγμές έχουν αναφερθεί σε περισσότερα από 600 σπίτια στην Τζοσιμάτ, με αποτέλεσμα οι τοπικές αρχές να μετακινήσουν περίπου 193 κατοίκους σε ασφαλέστερες τοποθεσίες, μεταξύ άλλων σε ξενοδοχεία και ξενώνες, δήλωσε ο κυβερνητικός αξιωματούχος Χιμάνσου Χουράνα.

"Η διαδικασία απομάκρυνσης είναι σε εξέλιξη και μία ομάδα επιστημόνων από διάφορα ινστιτούτα προσπαθούν να μάθουν την αιτία και πώς μπορούν να περιορίσουν την κατάσταση", δήλωσε ο Χουράνα, δικαστικός του τομέα Τσαμόλι, όπου βρίσκεται η Τζοσιμάτ.

"Η διοίκηση παρέχει στους πληγέντες ό,τι χρειάζονται."

Ξαφνικές πλημμύρες τον Φεβρουάριο του 2021 στον τομέα Τσαμόλι είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περισσότεροι από 200 άνθρωποι ενώ προκάλεσαν μεγάλες ζημιές σε δύο υδροηλεκτρικά εργοτάξια, προκαλώντας ανησυχίες σε επιστήμονες που μελετούν την κλιματική αλλαγή και πώς αυτή επηρεάζει τα πιο ψηλά βουνά στον κόσμο.

Μια πόλη περίπου 17.000 κατοίκων στο νότιο κρατίδιο Ουταραχάντ, η Τζοσιμάτ είναι μια πύλη για τα προσκυνήματα σε ιερά των ινδουιστών και των σιχ και δημοφιλής για τουρίστες που φιλοδοξούν να ακολουθήσουν πεζοπορικές διαδρομές στα Ιμαλάια.

Ο Ατούλ Σάτι, πρόεδρος της Τζοσιμάτι Μπατσάο Σανγκάρς Σαμίτι που διαμαρτύρεται για την απραξία της κυβέρνησης, δήλωσε πως οι κάτοικοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου εδώ και μήνες.

"Η διοίκηση ξύπνησε από τον μακάριο ύπνο της όταν η κατάσταση άρχισε να γίνεται σοβαρή και τώρα άρχισαν τις προσπάθειες αρωγής", είπε ο Σάτι. "Η πόλη μας βυθίζεται και πρέπει να τη σώσουμε".

Ο Πιγούς Ραουτέλα, εκτελεστικός διευθυντής της κυβερνητικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών της Ουταραχάντ, δήλωσε πως η υποχώρηση του εδάφους είναι πιθανόν το κατάλοιπο ενός κατεστραμμένου υδροφορέα -- ενός υπόγειου πετρώδους στρώματος που συγκρατεί το νερό. "Οι αρμόδιες αρχές εργάζονται σε αυτό και ο μοναδικός τρόπος να περιοριστεί το πρόβλημα είναι να διευθετηθεί η ροή του νερού", είπε.

