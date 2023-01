Οικονομία

“Καλάθι του νοικοκυριού”: Παζάρια για την επέκταση του

Τι είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης για το ενδεχόμενο ένταξης περισσότερων επώνυμων προϊόντων στο μέτρο. Τι δήλωσε για τις ελλείψεις στην αγορά φαρμάκων.

Οι σύνδεσμοι βιομηχανιών επωνύμων προϊόντων ήταν αυτοί που ζήτησαν να μπουν στο "καλάθι του νοικοκυριού", γιαυτό και έγινε σύσκεψη την περασμένη εβδομάδα στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ανέφερε ο αρμόδιος υπουργός 'Αδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας σήμερα το πρωί στο Mega, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι ο καταναλωτής εμπιστεύεται το καλάθι του νοικοκυριού και πρόσεθεσε ότι «Ο ένας στους 2 καταναλωτές ψωνίζει από το καλάθι. Έγινε σύσκεψη στο υπουργείο, γιατί ήρθαν οι σύνδεσμοι επώνυμων βιομηχανιών τροφίμων, προκειμένου να μπουν και εκείνοι στο καλάθι. Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής εμπιστεύτηκε το καλάθι. Είμαστε σε μία συζήτηση για να φτάσουμε σε μία τελική απόφαση, για το πώς θα μπορέσουμε να προσθέσουμε επώνυμα προϊόντα στο καλάθι. Θα χρειαστεί να κάνουμε μία σύσκεψη με την Επιτροπή Ανταγωνισμού για να πάρουμε επέκταση άδειας, ως προς αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Δεύτερον, έχουμε δώσει μία βδομάδα περιθώριο και στη βιομηχανία και στα σούπερ μάρκετ να μιλήσουν μεταξύ τους οι προμηθευτές με τα σούπερ μάρκετ για τα προϊόντα. Διότι, έχει νόημα να μπουν επώνυμα προϊόντα στο καλάθι μόνο εάν έχουν χαμηλή τιμή».

Για το νέο κύμα ανατιμήσεων που έρχεται υπογράμμισε πως, «στο καλάθι του νοικοκυριού δεν υπάρχουν ανατιμήσεις. Στα 833 προϊόντα έχουμε αυξήσεις στο 8% των προϊόντων, μειώσεις στο 7% ων προϊόντων και σταθερές στο υπόλοιπο ποσοστό. Αθροιστικά τα καλάθια φαίνεται μία αύξηση της τάξεως του μισού ευρώ, σε ορισμένα σούπερ μάρκετ, αλλά αυτό συμβαίνει γιατί έχουν αυξηθεί οι τιμές στα νωπά κρέατα κατά τη διάρκεια των εορτών, σε μία βδομάδα θα έχει ομαλοποιηθεί. Το καλάθι εξακολουθεί να έχει αποπληθωρισμό».

Για το ενδεχόμενο να επεκταθεί το μέτρο του καλαθιού και στα κρεοπωλεία και αρτοποιία ο ίδιος είπε: «για να κάνουμε το καλάθι και στα υπόλοιπα πρέπει να συνεννοηθώ πρώτα με τους αρτοποιούς γιατί εάν τους επιβάλω το μέτρο, θα τους κάνω ζημιά. Δεν θέλω να κάνω ζημιά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Ο υπουργός μίλησε και για τις ελλείψεις στα φάρμακα. «Η έλλειψη φαρμάκων αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα και ιδιαίτερα ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Έχει προκαλέσει η συζήτηση σχετικά με το πώς η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει μοντέλο και να φτιάξουμε παραγωγή πρώτων υλών και στην Ευρώπη. Σε αυτό η Ελλάδα έχει πρωταγωνιστήσει, και το έχουμε θέσει στο συμβούλιο και έχουμε φτιάξει και επενδύσεις μεγάλες για παραγωγή πρώτων υλών στην Ελλάδα. Η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί, δε μπορεί να γίνει σε μία μέρα, αλλά σε ένα διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός μήνα. Το πρόβλημα προέκυψε από ένα έλλειμμα παραγωγής από την Κίνα, που είναι η βασική χώρα παραγωγής πρώτων υλών που οδήγησε σε αυτό», ανέφερε αρχικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, MEGA

