Πόλεμος στην Ουκρανία: λήγει η μονομερής εκεχειρία

Tο Κίεβο συχνά έχει καταγγείλει τις ρωσικές δυνάμεις για βομβαρδισμό περιοχών με αμάχους

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις του στην Ουκρανία θα τηρήσουν την εκεχειρία που διέταξε μονομερώς η Μόσχα, για να τιμήσει την Γιορτή των Χριστουγέννων μέχρι τα μεσάνυχτα, παρά την απόρριψη της προσφοράς κατάπαυσης του πυρός από την Ουκρανία.

Στην ημερήσια ενημέρωσή του το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα στρατεύματά του ανταπέδωσαν μόνο πυρά πυροβολικού κατά δυνάμεων της Ουκρανίας, τις οποίες κατηγορούν ότι βομβαρδίζουν περιοχές αμάχων.

Από την πλευρά του, το Κίεβο συχνά έχει καταγγείλει τις ρωσικές δυνάμεις για βομβαρδισμό περιοχών με άμαχο πληθυσμό.

Η Ουκρανία απέρριψε την προσφορά εκεχειρίας της Μόσχα ως ένα κυνικό τρικ που σχεδιάστηκε για να δώσει στις ρωσικές δυνάμεις την ευκαιρία να ξεκουραστούν και να εξοπλιστούν, ανακοινώνοντας ότι θα συνεχίσει την προσπάθειά της για την ανακατάληψη περιοχών που ελέγχει η Μόσχα.

