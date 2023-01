Πολιτική

Ερντογάν: Όσο η Ελλάδα δεν μπλέκει μαζί μας στο Αιγαίο, δεν ασχολούμαστε μαζί της

Ο Τούρκος Πρόεδρος συνεχίζει ακάθεκτος τις προκλήσεις κατά της Ελλάδας. Τι είπε για τις επικείμενες εκλογές στην Τουρκία.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζει ακάθεκτος τις προκλήσεις κατά της Ελλάδας.

Σε ομιλία του στην Αντάλια έκανε αναφορά στον πύραυλο Ταϊφούν που έφτιαξε η Τουρκία και εκεί άρχισε τα "πυρά" για την Ελλάδα.

«Εκτοξεύσαμε τον Ταϊφούν, η εμβέλειά του είναι στα 561 χιλιόμετρα. Οι Έλληνες χτύπησαν συναγερμό, οι εφημερίδες τους έγραψαν σε τίτλους πως θα χτυπήσουμε την Αθήνα. Να ξέρουν πως αν δεν μπλέξουν με εμάς στο Αιγαίο, τότε δεν θα μπλέξουμε κι εμείς μαζί τους. Όσο δεν ασχολούνται μαζί μας στο Αιγαίο, δεν θα ασχολούμαστε κι εμείς μαζί τους. Έχουμε άλλες δουλειές να κάνουμε», είπε ο Ερντογάν.

Παράλληλα, έστειλε και το μήνυμά του για τις προεδρικές εκλογές στην Τουρκία, λέγοντας πως «δεν θα γίνουν σε περισσότερο από πέντε μήνες».

