“Qatar Gate” - Μπορέλ: Ηχηρό μήνυμα κατά της διαφθοράς από το Μαρόκο

Το μήνυμα της «μηδενικής ανοχής» στη διαφθορά έστειλε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ κατά την επίσκεψή του στο Μαρόκο.



Το μήνυμα της «μηδενικής ανοχής» στη διαφθορά έστειλε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ κατά την επίσκεψή του στο Μαρόκο στις 5 και 6 Ιανουαρίου.

Όπως αναφέρει, η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, ο κ. Μπορέλ συζήτησε με τον επικεφαλής της κυβέρνησης του Μαρόκου Αζίζ Αχανούς και τον Υπουργό Εξωτερικών Νασσέρ Μπουρίτα , για την εν εξελίξει έρευνα σε σχέση με καταγγελίες διαφθοράς σε βάρος μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τα οποία έχει ζητηθεί η άρση της βουλευτικής τους ασυλίας.

Επανέλαβε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία δεν μπορεί να υπάρξει ατιμωρησία για τη διαφθορά. Εν αναμονή του αποτελέσματος των συνεχιζόμενων ερευνών από τις δικαστικές αρχές, ο Ζοζέπ Μπορέλ ανέφερε ότι αναμένεται η πλήρης συνεργασία όλων σε αυτήν την έρευνα.

«Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σαφής: δεν μπορεί να υπάρξει ατιμωρησία για τη διαφθορά, μηδενική ανοχή σ' αυτήν. Πρέπει να περιμένουμε το αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων ερευνών από τις δικαστικές αρχές που πρέπει να ξεκαθαρίσουν αυτά τα γεγονότα και αναμένουμε την πλήρη συνεργασία όλων σε αυτήν την έρευνα», σημείωσε.

