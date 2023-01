Κόσμος

Τουρκία - Ένοπλες Δυνάμεις: Βίντεο κλιπ με ραπ μουσική και πολεμικές απειλές

Εμφανίζονται στρατιώτες και ναύτες να τραγουδούν, ακόμα και πιλότοι που... ραπάρουν μέσα στο πιλοτήριο του F-16.



Με βίντεο κλιπ με ραπ τραγούδι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις επιχειρούν να τραβήξουν την προσοχή και να γίνουν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκηνές βγαλμένες από… ταινία.

Στο βίντεο εμφανίζονται στρατιώτες και ναύτες να τραγουδούν, ακόμα και πιλότοι που... ραπάρουν μέσα στο πιλοτήριο του F-16. Ανάμεσα στους στίχους που ξεχωρίζουν είναι η φράση πως όλοι τους είναι έτοιμοι να «νικήσουν τον εχθρό».

«Δεν υπάρχει χώρος για δειλία στην καρδιά, αντίο στον φόβο, ακόμα κι αν έχω χίλιες ζωές, θα το έδινα χίλιες φορές», αναφέρεται στο βίντεο κλιπ, ενώ σε άλλο σημείο λένε «είμαι πέρα από τα σύννεφα στον ουρανό, είμαι πέρα από τους ορίζοντες στη θάλασσα, είμαι η κορυφή κάθε βουνού στη στεριά, είμαι αυτός που φωνάζει πρώτος την πατρίδα, το όνομά μου είναι Μεχμετσικ (στρατιώτης)».

«Είμαι τα δάκρυα των μητέρων, είμαι ο σύντροφος των ξένων, είμαι η ταφόπλακα των μαρτύρων, είμαι ο ηρωικός Τούρκος στρατιώτης. Είμαι ο στεναγμός των κατεστραμμένων σπιτιών, είμαι ο θυμός των καταπιεσμένων, είμαι ο ατρόμητος τουρκικός στρατός», αναφέρουν ακόμα.

Το βίντεο έχει δημοσιευθεί και στον επίσημο λογαριασμό του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, έχει σκοπό να δείξει πως η Τουρκία είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική πρόκληση.

Η ανάρτηση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας αναφέρει:



Το όνομά μου είναι #Mehmetcik.

Έγινα αζάν, δεν άκουσα, δεν θα ακούσω!

Έγινα σημαία, δεν προσγειώθηκα, δεν θα προσγειωθώ!

Έγινα μάρτυς, δεν πέθανα, δεν θα πεθάνω!

Ο Ήρωας Μεχμέττσικ θα αναλάβει καθήκοντα για την ειρήνη και την ασφάλεια του έθνους μας λέγοντας «Πρώτα η Πατρίδα» στα 100 χρόνια της Δημοκρατίας μας, όπως συνέβαινε σε όλη την ιστορία!

Ad?m #Mehmetcik benim;



Ezan oldum dinmedim, dinmem!



Bayrak oldum inmedim, inmem!



Sehit oldum olmedim, olmem!



Kahraman Mehmetcik, tarih boyunca oldugu gibi Cumhuriyetimizin 100’uncu y?l?nda da “Once Vatan” diyerek milletimizin huzur ve guvenligi icin gorevde olacak! ???? pic.twitter.com/eZYopSbqRA

— T.C. Milli Savunma Bakanl?g? (@tcsavunma) January 1, 2023

