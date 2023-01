Κοινωνία

Κερατέα: Νεκρός άνδρας που βγήκε να μαζέψει χόρτα και καταπλακώθηκε από βράχο

Τραγωδία στην Κερατέα με έναν άνδρα να χάνει την ζωή του, όταν ένας βράχος έπεσε επάνω του.



Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Κερατέα και συγκεκριμένα στην περιοχή Σάκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας που βρισκόταν στην περιοχή για να μαζέψει χόρτα, καταπλακώθηκε από βράχο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ πρόκειται για άνδρα περίπου 40 με 45 ετών.

Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ για τις διαδικασίες που προβλέπονται.

