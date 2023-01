Κοινωνία

Παιδοκτονία στη Βέροια: Το νέο βίντεο και η κατάθεση της 29χρονης

Νέο ντοκουμέντο από τις πρώτες στιγμές μετά το θάνατο του μωρού στον Αλιάκμονα.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Αρνείται ότι σκότωσε το παιδί της, η 29χρονη από τη Βέροια, που κρίθηκε μετά την απολογία της προφυλακιστέα. Στη δημοσιότητα, έρχεται και νέο βίντεο ντοκουμέντο, που την δείχνει λίγη ώρα μετά το θάνατο του μωρού, να περπατά, στους δρόμους της Βέροιας, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.

Στο νέο βίντεο φαίνεται η νεαρή γυναίκα, λίγη ώρα μετά το τραγικό τέλος του παιδιού της, στα παγωμένα νερά του Αλιάκμονα, να περπάτα ατάραχη, στους δρόμους της πόλης. Κάμερες ασφαλείας την έχουν καταγράψει να μπαίνει στα ΚΤΕΛ. Κατευθύνεται στον γκισέ και ρώτα τον υπάλληλο για τα δρομολόγια προς Αλεξάνδρεια. Στη συνέχεια επισκέπτεται και πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών και λίγο αργότερα επιστρέφει στα ΚΤΕΛ από όπου παίρνει τελικά το λεωφορείο για Αλεξάνδρεια.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο του πατέρα του μωρού, Σοφία Ζεϊμπέκη, η 29χρονη «δεν έκανε τίποτα. Κάλεσε ταξί απαθέστατη, πήρε το ταξί της και πήγε στην πόλη της Βέροιας στα ΚΤΕΛ και από κει και πέρα Αλεξάνδρεια σε ένα ξενοδοχείο από ό,τι λενε....είναι τρομακτικό και ξέρεις ότι το παιδί σου είναι νεκρό... Είναι τελείως ψυχρή...».

Σοκάρει όμως και η απάθεια που είχε, κατά την απολογία της στον ανακριτή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Real News για την απολογία της 29χρονης, η ίδια φέρεται να κατέθεσε:

«Δεν σκότωσα το παιδί μου. Μπουσούλησε, διέφυγε της προσοχής μου και δυστυχώς έπεσε μέσα στο νερό. Δεν βούτηξα να το σώσω γιατί δεν ξέρω κολύμπι και δεν ήθελα. Φώναξα για βοήθεια αλλά δεν με άκουσε κανείς. Την είχα στα πόδια μου μετά την άφησα κάτω και πήρα το κινητό και αφαιρέθηκα και η μικρή έπεσε στο ποτάμι. Με κατηγορούν για πράγματα που δεν έχω κάνει. Λένε ότι εγώ σκότωσα το μωρό. Ότι είχα ψυχολογικά προβλήματα και το πέταξα στο ποτάμι. Την αγαπούσα την κόρη μου πάρα πολύ».

Ο δικηγόρος της 29χρονης, Αντώνης Μπιδέρης, αναφέρει πως, η 29χρονη «είναι ακόμη σε σοκ. Σε όσες κουβέντες έχουμε ανταλλάξει, δείχνει δύσπιστη στην πληροφορία του θανάτου του παιδιού της. Επιμένει και ελπίζει ότι αυτό είναι ζωντανό.... Ενώ υπάρχουν στιγμές που το έχει αποδεχθεί και που το έχει αντιληφθεί και το έχει αποδεχθεί, τις τελευταίες ώρες αυτό που επαναλαμβάνει είναι ότι ‘δεν είμαι σίγουρη ότι το παιδί μου έχει πεθάνει, δεν μου λέτε την αλήθεια’».

Σε κατάσταση σοκ παραμένει και ο πατέρας του βρέφους, που όπως φαίνεται, δεν είχε καταλάβει τα σοβαρά προβλήματα, που φέρεται να αντιμετωπίζει η 29χρονη.

«Βιώνει στιγμές μεγάλου πένθους, δεν γνώριζε για τον βαθμό, για το πρόβλημα το σοβαρό που είχε η κυρία γιατί μάνα, δεν μπορώ να την πω... Έβλεπε μία γυναίκα κυκλοθυμική με πολύ έντονη προσωπικότητα, δεν μπορούσε όμως να ξέρει τα προβλήματα τα χρόνια που είχε τώρα, που βγαίνουν ψυχικής νόσου και τα λοιπά οπότε καταλαβαίνετε για αυτόν ήταν τρομακτικό.....Ήταν καλοαναθρεμμένο, παιδάκι ήταν ζωντανό, χαρούμενο, δεν έδειχνε δηλαδή το παιδάκι να ζει στιγμές βίας, κακοποίησης, παραίτησης ή παραμέλησης και εκεί ήταν που δεν μπορούσε να καταλάβει», δηλώνει στον ΑΝΤ1 η δικηγόρος του πατέρα.

Οι ανακριτικές Αρχές που χειρίζονται την υπόθεση έχουν ζητήσει, κατεπείγουσα ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, προκειμένου να προσδιοριστεί η ψυχική κατάσταση της νεαρής γυναίκας.

