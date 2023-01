Υγεία - Περιβάλλον

Άρτα: Σε τέσσερις ασθενείς τα όργανα του 19χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη μεταμόσχευση των οργάνων του 19χρονου που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο. Έσωσε ήδη τέσσερις ζωές.

Σε έναν 40χρονο ασθενή με ηπατική ανεπάρκεια μεταμοσχεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης το ήπαρ του άτυχου 19χρονου από την 'Αρτα, ο οποίος έπεσε θύμα τροχαίου δυστυχήματος στο Αγρίνιο.

Νωρίτερα, σήμερα, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο και το ένα νεφρό του 19χρονου. Το άλλο νεφρό του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων και η καρδιά του στο Ωνάσειο καρδιοχειρουργό κέντρο στην Αθήνα, ώστε, μετά τους ελέγχους ιστοσυμβατότητας, να προχωρήσουν διαδικασίες μεταμοσχεύσεων.

Ο 19χρονος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο που έγινε στο Αγρίνιο στις 27 Δεκεμβρίου, όταν το ΙΧ που οδηγούσε «καρφώθηκε» σε κολώνα στο κέντρο της πόλης και για τον απεγκλωβισμό του είχε στηθεί ολόκληρη επιχείρηση από την Πυροσβεστική.

Σε δωρεά οργάνων προχώρησαν και οι γονείς του άτυχου 6χρονου από τα Γρεβενά, καθώς εχτές επήλθε ο εγκεφαλικός θάνατος του παιδιού.

Ειδήσεις σήμερα:

Νότης Μαυρουδής: Θλίψη στην κηδεία του συνθέτη (εικόνες)

Ηράκλειο - Δασολόγος αποκαλύπτει: Το δέντρο που σκότωσε δικυκλιστή ήταν επιχωματωμένο

Ρεκόρ Γκίνες: Θαλασσολιμόζα πέταξε Αλάσκα - Αυστραλία χωρίς στάση