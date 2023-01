Κοινωνία

Τροχαίο: Κατέβηκε από την νταλίκα και τον σκότωσε τριαξονικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φριχτό τέλος βρήκε οδηγός που είχε σταματήσει στην άκρη του δρόμου, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

(εικόνα αρχείου)

Νεκρός ανασύρθηκε κάτω από τα συντρίμμια της νταλίκς του ένας 53χρονος Λαρισαίος οδηγός, μετά από τροχαίο στο Αερινό.

Το τροχαίο έγινε στις 11:00πμ στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, όταν επάνω σε σταθμευμένη νταλίκα έπεσε πάνω της ένα τριαξονικό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά ο 53χρονος οδηγός της πρώτης, που βρισκόταν έξω από το όχημα.

Ο οδηγός που έπεσε επάνω στην σταθμευμένη νταλίκα δεν διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο.

Πηγή: gegonota.news

Ειδήσεις σήμερα:

Νότης Μαυρουδής: Θλίψη στην κηδεία του συνθέτη (εικόνες)

Ηράκλειο - Δασολόγος αποκαλύπτει: Το δέντρο που σκότωσε δικυκλιστή ήταν επιχωματωμένο

Ρεκόρ Γκίνες: Θαλασσολιμόζα πέταξε Αλάσκα - Αυστραλία χωρίς στάση