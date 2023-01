Αθλητικά

Ιωνικός - Καρδίτσα: Νίκη παραμονής για τους Νικαιώτες

Ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης έκανε πράγματα και θαύματα, για να οδηγήσει τον Ιωνικό στην νίκη επί της Καρδίτσας.

Μεγάλη νίκη παραμονής πανηγύρισε ο Ιωνικός στο κλειστό του Πλάτωνα, με τους γηπεδούχους να βελτιώνουν σε 3-8 το ρεκόρ τους, υποχρεώνοντας την Καρδίτσα στη 10η ήττα της σε 11 αγώνες. Οι Νικαιώτες επικράτησαν με 78-71, για την 11η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, έχοντας σε... κέφια τον Λουκά Μαυροκεφαλίδη, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα 23 πόντους.

Με πρωταγωνιστή τον Έλληνα πάουερ φόργουορντ/σέντερ ο Ιωνικός ήλεγξε με το... καλησπέρα τον αγώνα, πριν οι γηπεδούχοι βρουν ρυθμό από τα 6.75 και με σερί 14-0 γράψουν το 28-13 της πρώτης περιόδου. Με την αστοχία να έχει... εγκατασταθεί στο στρατόπεδο των φιλοξενούμενων, ο Ιωνικός δεν αντιμετώπισε πρόβλημα μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, η λήξη του οποίου τον βρήκε στο +11 (43-32).

Ο Ιωνικός κράτησε τη διαφορά των 11 πόντων και στην τρίτη περίοδο, βασιζόμενος στην κυριαρχία του Μαυροκεφαλίδη, ενώ και στο τέταρτο δεκάλεπτο, όταν η Καρδίτσα έγινε απειλητική μειώνοντας σε 72-69 στο 39΄, ο Λέισι πήρε το... όπλο του και με σερί πόντους κράτησε σε απόσταση τον Ιωνικό μέχρι το τελικό 78-71.

Τα δεκάλεπτα: 28-13, 43-32, 60-51, 78-71

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουρσανίδης, Κατραχούρας, Λουλουδιάδης

Οι συνθέσεις:

ΙΩΝΙΚΟΣ (Λίβανος): Μπέμπης, Μαυροκεφαλίδης 23 (2), Μάντζαρης 3 (1), Χόκινς 4, Λέισι 19 (1), Κάπελαν 11 (3), Νούνιεζ 7, Σίμονς 6, Αρσενόπουλος 3 (1), Παρκς 2.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Παπανικολόπουλος): Μπεχάιμ 8 (1), Πριτζέτ 14, Αθηναίου 8 (1), Αγραβάνης 10, Σαρικόπουλος 2, Καρράς 2, Καλαϊτζάκης, Γκιουζέλης 6 (1), Τσούκας, Γουέστ 6, Γκάμπροβσεκ 15 (2).

