Δωρεά οργάνων – Γρεβενά: “Ταξιδεύουν” τα όργανα του μικρού Θωμά

Βρέθηκαν οι συμβατοί δότες κι έτσι, τα όργανα του 6χρονου Θωμά ξεκίνησαν το «ταξίδι» τους.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η διαδικασία λήψης των οργάνων του μικρού Θωμά που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο του Ρίου εγκεφαλικά νεκρός, μετά από ανακοπή καρδιάς που υπέστη στα Γρεβενά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καρδιά του 6χρονου παιδιού θα ταξιδέψει για το Τορίνο της Ιταλίας, ενώ οι πνεύμονες, οι οποίοι μετά τη βρογχοσκόπηση που έγινε, οι γιατροί έκριναν ότι μπορούν να μεταμοσχευθούν, θα ταξιδέψουν για το Μπέργκαμο, όπως και το ήπαρ.

Οι νεφροί και οι κερατοειδείς θα μεταφερθούν σε νοσοκομεία της Ελλάδας.

Επί τρεις μέρες το αγοράκι έδινε μεγάλη μάχη για τη ζωή του.

Όταν οι γιατροί ανακοίνωσαν στους γονείς τα δυσάρεστα για το παιδί τους, εκείνοι χωρίς δεύτερη σκέψη συναίνεσαν και είπαν ότι επιθυμούν να σωθούν άλλα παιδάκια μέσα από τον θάνατο του δικού τους.

O 6χρονος Θωμάς από τα Γρεβενά πάλεψε στα χέρια των γιατρών αλλά δεν τα κατάφερε. Ανήμερα των Θεοφανίων οι γιατροί διαπίστωσαν πως το παιδί ήταν εγκεφαλικά νεκρό και ενημέρωσαν τους γονείς του. Εκείνοι χωρίς να το σκεφτούν έδωσαν τη συγκατάθεσή τους, για να ξεκινήσει η δωρεά οργάνων. Για να ζήσουν άλλα παιδιά μέσα από τον θάνατο του γιου τους. Το μεγαλείο της ψυχής τους, μέσα σε αυτό τον Γολγοθά που ανεβαίνουν συγκλόνισε γιατρούς και συγγενείς τους.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25, Μιχάλης Κριθαρίδης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Η είδηση πως 6χρονος από τα Γρεβενά που υπέστη ανακοπή και χρειάστηκε να διασωληνωθεί, μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη επειδή στα Γρεβενά δεν υπήρχε εντατική, χωρίς να καταφέρει όμως ούτε εκεί να βρει ελεύθερη εντατική με αποτέλεσμα να μπει σε ασθενοφόρο για την Πάτρα, το οποίο όμως κι αυτό, χάλασε στον δρόμο και το παιδί τελικά κατέληξε, είναι εξοργιστική. Το ΕΣΥ του κ. Μητσοτάκη και των μνημονιακών προκατόχων του, με τις δημόσιες δομές Yγείας να έχουν αποψιλωθεί για να ικανοποιηθούν είτε τα κελεύσματα της τρόικας είτε για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της ολιγαρχίας που νέμεται τις ιδιωτικές κλινικές, είναι αυτό που μπορεί να στείλει ένα παιδί 6 χρονών, έως και 300 και πλέον χιλιόμετρα μακριά, για να βρει μία ΜΕΘ! Θα λογοδοτήσει άραγε κανείς από το Υπουργείο Υγείας και την Κυβέρνηση γι' αυτά τα εγκλήματα; Διότι το τραγικό αυτό συμβάν, δεν οφείλεται απλώς σε κάποια "ατυχία", όταν κάποιοι με σχέδιο και προμελετημένα έχουν αφήσει τα δημόσια νοσοκομεία χωρίς τις απαραίτητες υποδομές και το προσωπικό. Αναμένουμε να υπάρξει άμεσα παρέμβαση Εισαγγελέα».

