Κοινωνία

Εθνική Οδός: Στις φλόγες αυτοκίνητο οικογένειας με παιδί (εικόνες)

Ένα ζευγάρι και το 10χρονο παιδί του ήταν μέσα το αυτοκίνητο που τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ βρισκόταν στην Εθνική Οδό.

Τον απόλυτο τρόμο έζησε ένα ζευγάρι και ο 10χρονος γιος τους, όταν το αυτοκίνητο τους τυλίχθηκε εν κινήσει στις φλόγες, στο 96οχλμ του αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου – Τριπόλεως, στο ρεύμα προς Τρίπολη.

Οι επιβαίνοντες του οχήματος διατήρησαν τη ψυχραιμία τους και εγκατέλειψαν το όχημα, πριν εξαπλωθεί η φωτιά.

Το όχημα κάηκε, σχεδόν ολοσχερώς, ενώ στο σημείο για την κατάσβεση έσπευσαν ένα όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου με 3 άνδρες, και για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας έσπευσαν περιπολικά του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Ανατολικής Πελοποννήσου, καθώς και οχήματα της εταιρείας “ΜΟΡΕΑΣ”.

Η φωτιά, σύμφωνα με πληροφορίες, οφείλεται σε μηχανική βλάβη.

Πηγή: korinthostv.gr

