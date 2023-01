Κοινωνία

Κερατέα: Σε γκρεμό 30 μέτρων έπεσε ο άνδρας που είχε πάει για χόρτα και σκοτώθηκε

Σε τραγωδία κατέληξε η βόλτα τριών φίλων που είχαν πάει να μαζέψουν χόρτα. Πώς έγινε το δυστύχημα όπου ένας άνδρας έχασε την ζωή του.



Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του, όταν καταπλακώθηκε από βράχο, στην προσπάθειά του να μαζέψει χόρτα, στην Κερατέα.

Ο άτυχος άνδρας είχε πάει με δυο φίλους του στην επαρχιακή οδό Ανάβυσσου Κερατέας για να μαζέψουν χόρτα.

Ξαφνικά ένας μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε και τον καταπλάκωσε. Οι δυο φίλοι του έσπευσαν να ειδοποιήσουν τις αρχές και έτσι στο σημείο έφτασαν αμέσως 12 πυροσβέστες με την Ορειβατική Ομάδα Έρευνα Διάσωσης (ΟΟΕΔ) της 1ης ΕΜΑΚ και 4 οχήματα.

Η προσπάθεια ανασυρτής ήταν δύσκολη καθώς η σορός του άνδρα βρισκόταν σε βάθος περίπου 30 μέτρων, αφού ο βράχος όπως διαπιστώθηκε, τον παρέσυρε σε γκρεμό.

Σύμφωνα με τους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής, ο άτυχος άνδρας έχει καταλήξει από τη μοιραία πτώση.

Πρόκειται για έναν άντρα ηλικίας 40 με 45 χρόνων, πατέρα δυο παιδιών.

