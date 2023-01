Αθλητικά

Προμηθέας - Άρης: Ο Κουλμπόκα “σκότωσε” τους Θεσσαλονικείς

Ο Αρνόλντας Κουλμπόκα έβαλε το τρίποντο της νίκης, για να λυγίσει ο Προμηθέας τον Άρη.

Το τρίποντο του Αρνόλντας Κουλμπόκα δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, το οποίο ήταν και το μοναδικό εύστοχο του Λιθουανού φόργουορντ σε επτά προσπάθειες, έκρινε τον αγώνα του Προμηθέα με τον Άρη στην Πάτρα. Οι Αχαιοί επικράτησαν με 64-61, για την 11η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 5-6 και υποχρεώνοντας τους Θεσσαλονικείς στην πέμπτη ήττα τους.

Η κυριαρχία του Προμηθέα στα ριμπάουντ, κάλυψε την αστοχία του (4/12 σουτ) βοηθώντας τους Αχαιούς να κλείσουν την πρώτη περίοδο στο +3 (19-16), με το σκηνικό της αναμέτρησης να παραμένει το ίδιο μέχρι το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, που βρήκε τους γηπεδούχους στο +5 (36-31) και τον Άρη να ψάχνει μάταια τον παίκτη που θα έκανε τη διαφορά στην επίθεση.

Ωστόσο στην τρίτη περίοδο, οι Μήτρου-Λονγκ και Νότε ανέβασαν στροφές, ο Άρης αύξησε την παραγωγικότητα του και στο 28΄ προσπέρασε με 45-44, χωρίς όμως να υπολογίζει σε Γκίκα και Κουλμπόκα, οι οποίοι επανέφεραν την τάξη στο στρατόπεδο του Προμηθέα, γράφοντας στο 49-47 στο 30΄.

Ένα ξέσπασμα των γηπεδούχων στα πρώτα λεπτά του... επιλόγου του αγώνα, όταν έτρεξαν επιμέρους σκορ 7-3, έδωσε αέρα 6 πόντων (56-50) στον Προμηθέα στο 36΄, αλλά ο Νότε έφερε τον Άρη μία ανάσα από την ανατροπή (60-59 στο 39΄), πριν ο Γκούντγουϊν ισοφαρίσει σε 61-61.

Ωστόσο, λίγο πριν το φινάλε ο Κουλμπόκα βρήκε στόχο για πρώτη φορά στον αγώνα από τα 6.75 και διαμόρφωσε το 64-61, το οποίο ήταν και τελικό, καθώς στην εκπνοή ο Χάγκινς προσπάθησε από τα 6.75 να στείλει το ματς στην παράταση, αλλά το τρίποντο του βρήκε σίδερο...

Τα δεκάλεπτα: 19-16, 36-31, 49-47, 64-61

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κορομηλάς, Σταματόπουλος, Τσιμπούρης

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Χριστόπουλος): Κάουαν 7, Μουράτος 4 (1), Κακλαμανάκης 4, Σίμπσον 3 (1), Κουλμπόκα 18 (1), Ντάνγκουμπιτς 3, Κοντίτ 7, Τσαϊρέλης 4, Γκίκας 6 (1), Τόμασον 8.

ΑΡΗΣ (Καστρίτης): Χόρχλερ 2, Γκούντγουιν 9, Νότε 13 (1), Νετζήπογλου, Χάγκινς 9 (1), Μήτρου-Λονγκ 9, Σανόγκο, Τολιόπουλος 15 (2), Καββαδάς 4.

