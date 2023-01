Αθλητικά

Λεβαδειακός - ΠΑΣ Γιάννινα: Εμφατική νίκη για τους Ηπειρώτες

Ο ΠΑΣ Γιάννινα πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα κόντρα στον Λεβαδειακό.



Με τη ψυχολογία στα ύψη από το 2-1 επί της ΑΕΚ, ο ΠΑΣ Γιάννινα πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα, πρώτη εκτός έδρας στην τρέχουσα σεζόν και πρώτη μακριά από τους Ζωσιμάδες μετά τον Φεβρουάριο του 2022 επί του Παναιτωλικού, με το εμφατικό 3-1 επί του Λεβαδειακού στο εναρκτήριο ματς της 17ης αγωνιστικής της Super League. Μπάλαν στο 45΄+1, Εραμούσπε στο 65΄ και Παμλίδης στο 69΄ ήταν οι σκόρερ των Ηπειρωτών, ενώ ο Σταματελόπουλος σκόραρε στο 88΄ για τους γηπεδούχους.

Πέρα για πέρα δίκαιη η επικράτηση της ομάδας του Θανάση Στάικου, η οποία κυριάρχησε στο πρώτο μέρος, προηγήθηκε και στο δεύτερο βρήκε την ευκαιρία σ΄ ένα διάστημα που οι Βοιωτοί είχαν ανεβάσει ρυθμούς και πίεζαν για την ισοφάριση να σκοράρει δύο φορές μέσα σε πέντε λεπτά και να «καθαρίσει» το ματς.

Ο Λεβαδειακός γνώρισε την δεύτερη συνεχόμενη ήττα στην έδρα του, μετά το 0-1 από τον Παναθηναϊκό, αυτή την φορά από έναν αντίπαλο με τον οποίο έχουν τον ίδιο στόχο, που είναι άλλος από την παραμονή στην κατηγορία. θα χρειαστούν μεγάλα αποτελέσματα στη συνέχεια για να βγουν από την επικίνδυνη ζώνη, απ΄ όπου απομακρύνθηκε ακόμη περισσότερο ο ΠΑΣ.

Ο ΠΑΣ έχασε τεράστια ευκαιρία στο 20΄ με τον Τσάπρα να παίρνει τη «μπουκιά από το στόμα» του Μπάλαν, ο οποίος είχε βγει απέναντι από τον Στογιάνοβιτς κι ετοιμαζόταν να πλασάρει.

Τρία λεπτά μετά και πάλι οι φιλοξενούμενοι βγήκαν απειλητικά στην αντεπίθεση, αλλά ο Μορέιρα πλάσαρε άουτ από πλάγια κι ενώ ο Στογιάνοβιτς δεν είχε βγει από την εστία του για να κλείσει το πεδίο στον 27χρονο επιθετικό από τη Γουϊνέα.

Με το Λεβαδειακό να μην έχει ούτε μία τελική στο πρώτο 45λεπτο, η ομάδα του Θανάση Στάικου κατάφερε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους (45΄+1) να αξιοποιήσει την υπεροχή της.

Από σέντρα του Καραχάλιου ο Μπαχανάκ δεν κατάφερε να διώξει κι ο Μπάλαν που καραδοκούσε με πλασέ στην κίνηση κι έχοντας... πλάτη προς την εστία πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ (1-0).

Οι γηπεδούχοι δεν είχαν άλλη επιλογή από το να επιτεθούν μαζικά στο δεύτερο μέρος, προκειμένου να φτάσουν στην ισοφάριση. Έφτασαν κοντά στο δίλεπτο 60΄-61΄, αλλά τα δύο σουτ του Τορό σταμάτησαν στο σώμα του Εραμούσπε, το πρώτο, ενώ το δεύτερο έφυγε λίγο άουτ.

Στο 63΄ ο Μουτίνιο βρέθηκε σε θέση βολής στην περιοχή, αλλά το τελείωμά του ήταν απελπιστικά κακό κι έτσι χάθηκε μία ακόμη καλή ευκαιρία για τους Βοιωτούς. Κόντρα στη ροή του αγώνα ο ΠΑΣ πέτυχε το 2-0 στο 65΄ με την προβολή του Εραμούσπε μετά το φάουλ του Μορέιρα και πήρε σαφέστατο προβάδισμα νίκης.

Νίκη που «κλείδωσε» πέντε λεπτά αργότερα ο Παμλίδης με το εξαιρετικό γκολ (3-0) που σημείωσε με βολ πλανέ μέσα από την περιοχή μετά από ασίστ του Σόρια. Το μόνο που κατάφεραν οι γηπεδούχοι ήταν να μειώσουν στο 88΄ με το φοβερό γκολ του Σταματελόπουλου.

Διαιτητής: Ευάγγελος Μανούχος (Αργολίδας)

Κίτρινες: Βρακάς, Κωνσταντινίδης - Πήλιος, Τζίνο, Παντελάκης

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιασμίνκο Βέλιτς): Στογιάνοβιτς, Κωνσταντινίδης (71΄ Τζημόπουλος), Μπαχανάκ, Τσάπρας, Βήχος (72΄ Λούα Λούα), Χάμοντ, Συμελίδης (79΄ Μεχία), Βρακάς (72΄ Παναγιώτου), Νίκας (46΄ Τορό), Μουτίνιο, Δούμτσιος

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Αθανάσιος Στάικος): Τσιντώτας, Σόρια, Παντελάκης, Εραμούσπε, Πήλιος, Ριένστρα (64΄ Λιάσος), Καραχάλιος, Τζίνο (89΄ Νίνης), Παμλίδης, Μπάλαν (86΄ Σταματελόπουλος), Μορέιρα

