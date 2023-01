Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός - Παπαδόπουλος για Λέσβο: Οι κάτοικοι να δείξουν υπομονή και ψυχραιμία (βίντεο)

Συστάσεις προς τους κατοίκους του νησιού από τον Διευθυντή Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Ήταν ο κύριος σεισμός αυτός; Ποιο ρήγμα τον ανησυχεί.



Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 μίλησε ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, αναφορικά με τον σεισμό των 4,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Λέσβο τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Όπως ανάφερε ο κ. Παπαδόπουλος «έχει ένα ιστορικό σημαντικό σεισμών η περιοχή αλλά πρέπει να δούμε τα χαρακτηριστικά της τρέχουσας δραστηριότητας. Χαρακτηριστικό πρώτο η σεισμική δραστηριότητα λαμβάνει χώρα επάνω στο χερσαίο τμήμα του νησιού, όχι στην θάλασσα. Αυτό καθιστά πιο επικίνδυνη την κατάσταση, διότι είναι πολύ κοντά οι εστίες των σεισμών σε κατοικημένες περιοχές σε κωμοπόλεις και σε χωριά της περιοχής».

Για το αν ήταν ο κύριος σεισμός αυτός ο κ. Παπαδόπουλος, σημείωσε ότι «είναι ακόμα νωρίς να πούμε αν ήταν ο κύριος σεισμός δεν έχουμε επαρκή δεδομένα. Ενδεχομένως αύριο να μπορέσουμε να έχουμε πιο τεκμηριωμένη άποψη, διότι περιμένουμε να γίνουν περισσότεροι μικρότερου μεγέθους σεισμοί. Αυτοί οι σεισμοί περιέχουν πολύτιμοι σεισμολογική πληροφορία για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα».

«Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι το ιστορικό της περιοχής. Κατά συνέπεια όταν κάποιος τα συναξιολογήσει όλα αυτά τότε καταλαβαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει η ενεργοποίηση του προληπτικού σκέλους του επιχειρησιακού σχεδίου «Εγκέλαδος»», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στους κατοίκους είπε ότι «θα πρέπει να έχουν υπομονή και ψυχραιμία και αν κάποιοι έχουν έστω και μικρές βλάβες στον χώρο κατοικίας ή στον χώρο εργασίας να ζητήσουν την γνώμη πολιτικού μηχανικού είτε του δήμου».

Για το ενδεχόμενο μεγαλύτερης δόνησης είπε ότι «θεωρητικά πάντα υπάρχουν αυτά τα ενδεχόμενο ωστόσο εδώ αυτό το ενδεχόμενο έχει πολύ μικρή πιθανότητα, όμως θα πρέπει η Πολιτεία η κεντρική και η τοπική να πορεύονται με όλα τα ενδεχόμενα ακόμα και με το ακραίο. Έτσι όπως εξελίσσεται αυτή την στιγμή η σεισμική ακολουθία δεν μπορούμε να πούμε να πούμε αν ήταν ο κύριος σεισμός ή να πούμε και ποια είναι οροφή μεγέθους που μπορεί να φτάσει. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση αβεβαιότητας η οποία θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες».

Τέλος, για το αν τον ανησυχεί κάποιο ρήγμα γενικά είπε ότι «χρειάζεται προσοχή στις τρεις σεισμικές εστίες που έχουν παράλληλα ενεργοποιηθεί στην Εύβοια και εξακολουθούν να είναι ενεργές, ενώ όπως είπε υπάρχει και η εστία στην κρητική θάλασσα βόρεια από την Νεάπολη και τον Άγιο Νικόλαο η οποία είναι πολύ δραστήρια από τις 28 Δεκεμβρίου και ύστερα. Ωστόσο εκεί έχουμε μια απόσταση ασφαλείας από τον θαλάσσιο χώρο που παρεμβάλλεται».

