Πολάκης κατά Ευθυμίου: Μέσω ΑΝΤ1 η απάντηση της βουλευτή για τον ΕΦΚΑ

Στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ και του Παύλου Πολάκη μπήκε η βουλευτής της ΝΔ Άννα Ευθυμίου. Τι απαντά μέσω του ΑΝΤ1 η «γαλάζια» βουλευτής.

Τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Ευθυμίου έβαλε στο στόχαστρό του ο Παύλος Πολάκης. Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο κ. Πολάκης η κ. Ευθυμίου παραβίαζε το Σύνταγμα, παρέχοντας νομικές υπηρεσίες σε σταθερή βάση προς τον ΕΦΚΑ με συνολικό ποσό είσπραξης περίπου 106.000 ευρώ.

Είναι έντονη και οργισμένη η απάντηση της κ. Ευθυμίου. Σε συνομιλία της με τον ΑΝΤ1 η βουλευτής της ΝΔ αρνείται κατηγορηματικά την κατηγορία, χαρακτηρίζοντας την ανυπόστατη.

«Δεν έχω καμία σύμβαση με το Δημόσιο, ούτε μετέχω σε καμία εταιρία του Δημοσίου με καμία ιδιότητα. Η σχέση μου με τον ΕΦΚΑ χρονολογείται από το 2008 ως σχέση εντολής και χειρίζομαι υποθέσεις κατ΄ αποκοπήν και πλήρως κοστολογημένες, χωρίς κανένα περιθώριο κέρδους», αναφέρει η Άννα Ευθυμίου, εξηγώντας πως, πρόκειται για παλιές υποθέσεις που της ανατέθηκαν πρωτοδίκως, πριν καν εκλεγεί βουλευτής και ολοκληρώθηκαν σε δεύτερο βαθμό.

Τα εισοδήματα της δε, όπως υπογραμμίζει, βαίνουν μειούμενα κάθε χρόνο γιατί κλείνει τις υποθέσεις της.

Πρόκειται μάλιστα, όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1, να παραθέσει όσα αναφέρει με κάθε λεπτομέρεια.

