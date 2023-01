Πολιτισμός

Πέθανε ο Απόστολος Τσιτσούλης

Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του. Τι είχε γράψει στα social media μια ημέρα πριν.



Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία εξήντα ετών ο σκηνοθέτης της ΕΤ3 Απόστολος Τσιτσούλης.

Ο επί σειρά ετών σκηνοθέτης του τρίτου καναλιού της δημόσιας τηλεόρασης άφησε την τελευταία του πνοή στον ύπνο του και βρέθηκε νεκρός, σήμερα το πρωί, από το γιό του.

Οπως έγινε γνωστό και όπως και ο ίδιος ο Α. Τσιτσούλης είχε αναφέρει χθες σε ανάρτηση του στο λογαριασμό του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, τον ταλαιπωρούσε έντονα μια ίωση και λάμβανε αντιπυρετικά και βιταμίνες για να την αντιμετωπίσει, ενώ δήλωνε ότι η κατάσταση της υγείας του, εξαιτίας αυτής της ίωσης, δεν ήταν καλή.

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη στα Κοιμητήρια της Θέρμης.

