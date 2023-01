Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Περιστέρι: Νίκη στον πόντο και αποδοκιμασίες για τους “πράσινους”

Με τα χίλια ζόρια νίκησε ο Παναθηναϊκός το Περιστέρι για την 11η αγωνιστική. Τα "άκουσαν" οι παίκτες στο ΟΑΚΑ.

Ένα... βραχυκυκλωμένος στην τέταρτη περίοδο Παναθηναϊκός, πέταξε στον... κάδο των απορριμμάτων διαφορές άνω των 20 πόντων και σώθηκε στο... νήμα, τη στιγμή που ήδη είχαν ξεσπάσει έντονες αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους του στο ΟΑΚΑ. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 72-71 του Περιστερίου, για την 11η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, δίνοντας συνέχεια στις... αποκαρδιωτικές εμφανίσεις τους, λίγες ημέρες πριν τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague.

Με την αποψινή νίκη του ο Παναθηναϊκός, που παρατάχθηκε χωρίς τους Π. Καλαϊτζάκη, Γκριγκόνις και Μπέικον, βελτίωσε το ρεκόρ του σε 9-2, ενώ η μαχητικότατη ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, η οποία «πλήρωσε» την κάκιστη εκκίνηση της (έχανε 23-8 στο 10΄), υποχώρησε στο 7-4.

Τα δεκάλεπτα: 23-8, 46-28, 65-44, 72-71

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυναμικά στο παρκέ, βρήκε γρήγορα ρυθμό από τα 6.75 (3/5 τρίποντα) και με την άμυνα του σε πρώτο πλάνο, περιόρισε το Περιστέρι στους 8 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και στο 10΄ εξασφάλισε μία διαφορά 15 πόντων (23-8). Με το Περιστέρι να τα έχει με την αστοχία του (9/32 σουτ μέχρι το ημίχρονο), ο Παναθηναϊκός όχι μόνο δεν αγχώθηκε, αλλά πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +18 (46-28), δείχνοντας διάθεση να ξεσπάσει μετά τις διαδοχικές ήττες στη Euroleague.

Ωστόσο, στην επιστροφή του το Περιστέρι στο παρκέ για την τρίτη περίοδο, το σκηνικό του αγώνα άρχισε να αλλάζει... Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με επιμέρους σκορ 2-13 για το 48-41 στο 24΄, αλλά τους έλλειψε η διάρκεια, με τον Παναθηναϊκό να απαντάει με σερί 13-0 για το 61-41 στο 27΄, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο +21 (65-44). Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, πάντως, δεν έχασε την πίστη της στην υπέρβαση...

Με εντυπωσιακό σερί 16-0, απέναντι σε έναν «χαμένο» σε άμυνα και επίθεση Παναθηναϊκό, μείωσε σε 65-60 στο 36΄, ενώ συνεχίζοντας το... σφυροκόπημα βρέθηκε στο -3 (68-65), μετά από τρίποντο του Φρανσίσκο. Με τα... κλεψίματα να συνεχίζονται από τους φιλοξενούμενους, ο Τζούστον έγραψε το 70-67, ενώ ο Ραντάνοβ διαμόρφωσε το 70-69 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη και ενώ ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού είχε αστοχήσει τη δεύτερη φορά που βρέθηκε στη γραμμή της φιλανθρωπίας... Στα δευτερόλεπτα που απέμεναν ο Ντένμον προσπάθησε από τα 6.75 και υπό κακές προϋποθέσεις να ολοκληρώσει την ανατροπή, αλλά το σουτ του δεν βρήκε στόχο, με τον Παναθηναϊκό να γλιτώνει στο... παραπέντε το μέγα κάζο.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μάνος, Κάρδαρης, Θεονάς

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Μτέγιαν Ράντονιτς): Γουόλτερς 12, Γουίλιαμς 6 (2), Γ. Καλαϊτζάκης 10 (1), Πονίτκα 5, Γκουντάιτις 10, Λι 20 (3), Παπαγιάννης 2, Μποχωρίδης, Μαντζούκας 7 (1).

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Μπίλαν 2, Φρανσίσκο 18 (4), Ντένμον 10 (2), Κασελάκης 14 (3), Αγραβάνης 5 (1), Τζούστον 10, Μωραΐτης, Ραντάνοβ 12 (1), Πουλιανίτης, Περσίδης, Ζούγρης.

