Ο ΠΑΟΚ έκανε… περίπατο στην Λαμία

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε άνετα της Λαμίας και έδωσε συνέχεια στην ανοδική του πορεία.



Συνεχίζοντας το σερί των εξαιρετικών εμφανίσεων, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 3-0 της Λαμίας στο «Αθανάσιος Διάκος», σε αναμέτρηση για τη 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Νέλσον Ολιβέιρα (13’), Τιάγκο Ντάντας (27’) κι Αντρίγια Ζίβκοβιτς (58’) τα γκολ για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου που, ωστόσο, απειλήθηκε ιδιαίτερα στο πρώτο μέρος από τους γηπεδούχους.

Ο Λουτσέσκου παρέταξε μια ενδεκάδα με αρκετές αλλαγές, σε σχέση με το ντέρμπι με τον Άρη. Στο ξεκίνημα, μέσα στην ατυχία τους, οι «ασπρόμαυροι» στάθηκαν τυχεροί. Κι αυτό γιατί ο Τόμας Μουργκ έγινε αναγκαστική αλλαγή προτού συμπληρωθεί το δεκάλεπτο, αλλά ο αντικαταστάτης του, ο Νάρεϊ, ήταν αυτός που έβαλε το… πόδι του για να ανοίξει το σκορ.

Ο Ντάντας εκτέλεσε το φάουλ, ουδείς αμυνόμενος αντέδρασε, με τον πρώην άσο της Φορτούνα Ντίσελντορφ να σουτάρει, την μπάλα να κοντράρει στον Ολιβέιρα και να καταλήγει στα δίχτυα του Θανάση Γκαραβέλη, για το 0-1 στο 13ο λεπτό.

Η Λαμία προσπάθησε να πάρει την κατοχή της μπάλας και να απειλήσει. Ωστόσο, πλην ενός σουτ του Λάζαρ Ρόμανιτς στο 19’, που έστειλε την μπάλα εκτός εστίας, ο Ντόμινικ Κοτάρσκι δεν ένιωσε κίνδυνο.

Αντίθετα, στο 27’, οι «ασπρόμαυροι» έφτασαν και σε δεύτερο γκολ. Ο Νάρεϊ έκανε το γύρισμα στην περιοχή, ο Ντάνι Μπεχαράνο δεν έδιωξε καλά κι ο Ντάντας με ωραίο πλασέ νίκησε τον Γκαραβέλη για το 0-2 στο 27’.

Το παιχνίδι πήρε γρήγορο ρυθμό, με τέσσερις φάσεις να διαδραματίζονται μέσα σε λιγότερα από τέσσερα λεπτά (29’-32’). Αρχικά, ο Κοτάρσκι έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ τη σέντρα-σουτ του Τόμας Ντε Βινσέντι, με τον Μπεχαράνο, στην εκτέλεσή του, να σημαδεύει με κεφαλιά το δοκάρι του Κροάτη τερματοφύλακα.

Στην κόντρα, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έδωσε έτοιμο γκολ στον Νάρεϊ, που ωστόσο αστόχησε από πολύ ευνοϊκή θέση. Δευτερόλεπτα αργότερα, από νέο κόρνερ του Ντε Βινσέντι, με τα ακροδάχτυλα ο Κοτάρσκι απομάκρυνε την μπάλα, προτού διώξει ο Ιβάν Νάσμπεργκ προ του Ρόμανιτς.

Το χορταστικό πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με την αναγκαστική αλλαγή του Γκαραβέλη και τη σπουδαία χαμένη ευκαιρία του Ολιβέιρα, έπειτα από όμορφη ενέργεια και πάσα του Ζίβκοβιτς. Ο Σέρβος ήταν αυτός που ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 0-3 στο 58ο λεπτό κι αφού ξεπέρασε δυο αντιπάλους του, όντας ο τελικός αποδέκτης μιας εξαιρετικής ομαδικής προσπάθειας των φιλοξενούμενων.

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε του αγώνα, με τους «ασπρόμαυρους» να φτάνουν τις πέντε νίκες στα έξι τελευταία παιχνίδια τους και να πιάνουν την ΑΕΚ στη δεύτερη θέση της κατάταξης. Από την άλλη, η ομάδα του Σάββα Παντελίδη έφτασε τα επτά ματς μακριά από το «τρίποντο» (δυο ισοπαλίες, πέντε ήττες) κι είναι ορατός ο κίνδυνος του υποβιβασμού.

Διαιτητής: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)

Κίτρινες: Νούνιες, Ντε Βινσέντι

Οι συνθέσεις:

ΛΑΜΙΑ (Σάββας Παντελίδης): Γκαραβέλης (37’ Σαράνοφ), Τζανετόπουλος, Τζανδάρης, Νούνιες, Ντε Βινσέντι (60’ Μαρτίνεθ), Βέργος, Σιμόν (46’ Γκοράνοβ), Μπεχαράνο, Ρόμανιτς (66’ Τσιλούλης), Κορνέζος (65’ Αντέτζο), Βασιλαντωνόπουλος.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Λύρατζης (79’ Σάστρε), Ινγκασον, Νάσμπεργκ, Ράφα Σοάρες, Ντάντας (80’ Φιλίπε Σοάρες), Αουγκούστο, Μουργκ (8’ Νάρεϊ), Α. Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (70’ Μπίσεσβαρ), Ολιβέιρα (70’ Τόμας)

