Κόσμος

Βέλγιο: Σκότωσε 14χρονη μπροστά στην 2χρονη αδελφή και της αυτοκτόνησε (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φριχτό έγκλημα με θύμα ένα κορίτσι 14 ετών και το αδελφάκι της αυτόπτη μάρτυρα έλαβε χώρα στο Βέλγιο.

Νεκρή βρέθηκε σε δάσος της Λιέγης, στο Βέλγιο, μία 14χρονη, ενώ δίπλα της ήταν σε κατάσταση σοκ η 2,5 ετών αδερφή της. Τα δύο κορίτσια ήταν σε ένα αυτοκίνητο, μαζί και τα πράγματα της έφηβης. Ο 37χρονος ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου βρέθηκε νεκρός σε πολύ κοντινό σημείο και φαίνεται πως είχε αυτοκτονήσει.

Σύμφωνα με το RTL, το βελγικό κανάλι, οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν πως, ο άνδρας είχε επικοινωνήσει μέσω Snapchat με την 14χρονη, στην οποία πρότεινε να πάνε για ψώνια την Πέμπτη. Το κορίτσι δέχθηκε και πήρε μαζί και το αδερφάκι της. Ο άνδρας τις πήρες από τις Βρυξέλλες και από εκείνο το βράδυ εξαφανίστηκαν. Την Παρασκευή ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό των παιδιών και βρέθηκαν τα πτώματά τους.

Δεν υπάρχει γνωστή σχέση μεταξύ του άνδρα και των δύο κοριτσιών, ούτε επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια του θανάτου της κοπέλας, ο οποίος όμως έχει κατηγοριοποιηθεί ως ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Το 14χρονη κορίτσι βρέθηκε νεκρό με το πίσω μέρος του κεφαλιού της χτυπημένο με πέτρα και μία τεράστια πέτρα δίπλα του. Νεκροψίες – νεκροτομές στις σορούς της 14χρονης και του 37χρονου θα διενεργηθούν τη Δευτέρα.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στις συζητήσεις που είχε το κορίτσι με τον άνδρα, ο οποίος είχε καταδίκη για εμπρησμό.

Άνδρας που έκανε τζόγκινγκ στην περιοχή και ο οποίος ανακάλυψε τη σορό του κοριτσιού, είπε πως, ήταν πέντε μέτρα από το μονοπάτι και φαινόταν πως ήταν νεκρή για λίγες ώρες. Κάλεσε την Αστυνομία, που έσπευσε στο σημείο, για να διαπιστώσει ότι ήταν ήδη νεκρή.

«Το φοβερό είναι ότι το θύμα ήταν εκεί, φαινόταν και κανένας δεν σταμάτησε πριν από μένα», δήλωσε στα βελγικά Μέσα ο τζόγκερ.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεξικό: Φονική σύγκρουση συρμών του μετρό (εικόνες)

Δωρεά οργάνων – Γρεβενά: “Ταξιδεύουν” τα όργανα του μικρού Θωμά

Τροχαίο: Κατέβηκε από την νταλίκα και τον σκότωσε τριαξονικό