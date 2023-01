Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - Καλίν: Η Ελλάδα παραβιάζει τα σύνορά μας

Συνεχίζουν τις προκλήσεις οι Τούρκοι με εμπρηστικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας. Την «σκυτάλη» πήρε ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας.



Ένα βήμα μπροστά και ένα πίσω έκανε σήμερα ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, Ιμπραχίμ Καλίν σε σχέση με την Ελλάδα, λίγο μετά τις νέες προκλητικές δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, από τη μια δήλωσε ότι θέλουν να λειτουργήσουν οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Αθήνα για να αποτρέψουν τις εντάσεις και τα πιθανά ατυχήματα. Από την άλλη όμως κατηγόρησε την Αθήνα για παραβίαση δικαιωμάτων της Τουρκίας.

Μίλησε ακόμη και για παρενοχλήσεις της Αθήνας εναντίον της Άγκυρας. Όταν υπάρχει παραβίαση των συνόρων, όταν υπάρχει παρενόχληση, δεν θα διστάσουμε καθόλου να απαντήσουμε, είπε ο εκπρόσωπος του Τούρκου Προέδρου.

Συγκεκριμένα, ο Ιμπραχίμ Καλίν είπε: «Δεν υπήρχε στην ατζέντα μας μια διαμάχη με την Ελλάδα. Θέλουμε ένα περιβάλλον γαλήνης και ηρεμίας στο Αιγαίο. Λέμε ας λύσουμε τα προβλήματά μας με διαπραγμάτευση. Ελάτε να λύσουμε τα θέματά μας μεταξύ μας λέμε. Πρέπει να γνωρίζετε, να δείτε και να καταλάβετε ότι η πολιτική σας να ασκείτε πίεση στην Τουρκία μέσω τρίτων δεν θα αποφέρει αποτελέσματα. Αυτή είναι η έκκληση μας. Για να αποτρέψουμε αυτές τις εντάσεις, πιθανά ατυχήματα και ανεπιθύμητες καταστάσεις, λέμε να ανοίξουμε και να λειτουργήσουμε τους διαύλους επικοινωνίας».

Και πρόσθεσε: «Για αυτό, όπως γνωρίζετε, τον περασμένο μήνα είχα μια συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό μου στις Βρυξέλλες . Στη συνάντηση αυτή ήταν και ο Γερμανός ομόλογός μας. Προτιμούμε να ελαχιστοποιήσουμε αυτές τις εντάσεις και συγκρούσεις προχωρώντας στο πλαίσιο των αποφάσεων που λάβαμε εκεί και να επιλύσουμε αυτά τα ζητήματα και να μειώσουμε τις εντάσεις μέσω μιας ειρηνευτικής διαπραγμάτευσης. Ωστόσο, όταν υπάρχει παραβίαση δικαιωμάτων κατά της Τουρκίας, όταν υπάρχει παραβίαση των συνόρων, όταν υπάρχει παρενόχληση, δεν θα διστάσουμε καθόλου να απαντήσουμε σε αυτές».

Εν τω μεταξύ και ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου μίλησε με απαξιωτικό ύφος για την Ελλάδα. « Αφήνουμε αυτούς που εποφθαλμιούν τα δικαιώματα μας στην ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο στην μιζέρια τους » , είπε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών.