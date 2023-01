Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Διασωληνωμένος 11χρονος σε ΜΕΘ

Ο μαθητής νόσησε πριν από λίγες ημέρες και η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε επιδείνωση.



Στην εντατική του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» με κορονοϊό νοσηλεύεται ένας 11χρονος.

Ο μαθητής νόσησε πριν από λίγες ημέρες και έκτοτε η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση.

Όπως μετέδωσε το Mega, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από πόλη της περιφέρειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος βρίσκεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Εν τω μεταξύ, ανησυχητικές προβλέψεις για την έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα έκανε ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, μιλώντας στην ΕΡΤ, υποστηρίζοντας πως περιμένουμε έως και 16.000 κρούσματα την ημέρα από τα μέσα Φεβρουαρίου. «Η ανοσία είτε από προηγούμενη νόσηση είτε και κυρίως από εμβολιασμό, έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά» εξήγησε, όμως, ο ίδιος.

