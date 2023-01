Πολιτισμός

Μετρό Θεσσαλονίκης: Εντυπωσιάζουν οι αρχαιότητες των ανασκαφών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες φωτογραφίες από τις ανασκαφές που έγιναν για το μετρό και αποκάλυψαν το μεγαλείο της αρχαιότητας έδωσε στη δημοσιότητα το Αττικό Μετρό ΑΕ.

Πλήθος από εντυπωσιακές φωτογραφίες των αρχαιοτήτων από τις ανασκαφές στο έργο του μετρό Θεσσαλονίκης έχουν δημοσιευθεί στη σελίδα της Αττικό Μετρό ΑΕ.

Πρόκειται για σημαντικές αρχαιότητες, κυρίως στους σταθμούς Βενιζέλου και Αγίας Σοφίας, οι οποίες αποκαλύφθηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές της κατασκευής του έργου του μετρό, και αναφέρονται σε διαφορετικές ιστορικά χρονικές περιόδους.

Στην ιστοσελίδα της Αττικό Μετρό, αναφέρεται πως στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται η μεγαλύτερη αρχαιολογική ανασκαφή που έγινε ποτέ στη Βόρεια Ελλάδα, καλύπτοντας επιφάνεια 20.000 τμ.

Οι αρχαιολογικές εργασίες, συνολικού προϋπολογισμού 132,6 εκατομμύρια ευρώ, έχουν φέρει στο φως 130.000 αρχαιολογικά ευρήματα και έχουν μεταμορφώσει μεγάλο μέρος της πόλης, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η εξέλιξη των ανασκαφών, καθώς θα εξελίσσεται και η ολοκλήρωση των επεκτάσεων του μετρό στο επόμενο χρονικό διάστημα μετά την παράδοση του αρχικού έργου στα τέλη του 2023, όπως έχει ανακοινωθεί.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη της σειρά των φωτογραφιών και τις περιγραφές τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Αλεξανδρούπολη: Νεκρός άνδρας που έπεσε σε φρεάτιο

Κορονοϊός: Διασωληνωμένος 11χρονος σε ΜΕΘ

Βέλγιο: Σκότωσε 14χρονη μπροστά στην 2χρονη αδελφή και της αυτοκτόνησε (βίντεο)

Gallery