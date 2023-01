Κόσμος

Ουκρανία: Χριστούγεννα με επιθέσεις, παρά την κατάπαυση του πυρός (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κάνει λόγο για επιθέσεις, παρά την εκεχειρία που ο Πούτιν πρότεινε.

Η 36ωρη μονομερής εκεχειρία που κήρυξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έληξε, χωρίς στην πραγματικότητα να έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες, με τους Ουκρανούς, σε κάποιες περιοχές, να γιορτάζουν τα Χριστούγεννα σε υπόγεια καταφύγια.

«Ο κόσμος μπόρεσε να δει για άλλη μια φορά απόψε πόσο ψεύτικες είναι όλες οι λέξεις που λέγονται ακόμη και στο ανώτατο επίπεδο στη Μόσχα», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο βιντεοσκοπημένο, νυχτερινό μήνυμά του.

«Μίλησαν για μια υποτιθέμενη εκεχειρία αλλά οι πραγματικότητα είναι πως οι ρωσικές οβίδες συνέχισαν να πλήττουν την Μπαχμούτ και τις άλλες ουκρανικές θέσεις», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας ότι η μόνη λύση είναι «η εκδίωξη των Ρώσων κατακτητών από τα ουκρανικά εδάφη».

Η εκεχειρία έληγε τα μεσάνυχτα, ώρα Μόσχας (23.00 ώρα Ελλάδας) και η Ουκρανία κατηγορεί τον ρωσικό στρατό ότι δεν την τήρησε. Η Ρωσία κατηγορεί με τη σειρά της τους Ουκρανούς ότι εμπόδισαν την εφαρμογή της, αναγκάζοντας τους Ρώσους στρατιώτες να απαντήσουν στα πυρά.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιερόσυλοι διέρρηξαν ξωκλήσι και προκάλεσαν ζημιές (εικόνες)

Άρτα: Σε τέσσερις ασθενείς τα όργανα του 19χρονου

Νότης Μαυρουδής: Θλίψη στην κηδεία του συνθέτη (εικόνες)