Γερμανία: Σύλληψη υπόπτου για τρομοκρατική επίθεση με χημικά

Η αναζήτηση χημικών ουσιών και η καταγωγή του φαίνεται πως “πρόδωσαν” τον άνδρα. Που και πως συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Ένας 32χρονος Ιρανός συνελήφθη στην πόλη Κάστροπ-Ράουξελ της δυτικής Γερμανίας, κατηγορούμενος ότι σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση με χρήση επικίνδυνων χημικών.

Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν η εισαγγελία του Ντίσελντορφ και οι αστυνομικές διευθύνσεις του Ρεκλινγκχάουζεν και του Μύνστερ, αναφέρεται ότι ο 32χρονος κρίθηκε ύποπτος για προετοιμασία επίθεσης με ισλαμιστικά κίνητρα.

Φέρεται να προσπαθούσε να αποκτήσει κυανίδιο και ρικίνη που θα χρησιμοποιούσε στην τρομοκρατική επίθεση.

Το βράδυ του Σαββάτου, διενεργήθηκε έρευνα στο κατάλυμα του 32χρονου Ιρανού στο Κάστροπ-Ράουξελ, μια πόλη που βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ντόρτμουντ και 24 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Έσσεν, στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή, ενώ άνδρες με προστατευτικές στολές ερεύνησαν το κατάλυμα, σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Ο 32χρονος Ιρανός συνελήφθη και τις επόμενες ημέρες θα οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε ακόμη μία προσαγωγή.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, οι γερμανικές αρχές είχαν ειδοποιηθεί πριν από λίγες ημέρες από ξένη υπηρεσία πληροφοριών για τον κίνδυνο επίθεσης με χημικές ουσίες.

