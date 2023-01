Κόσμος

Κολομβία: Νεαροί βρέθηκαν νεκροί στις ρόδες αεροπλάνου

Οι νεαροί εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους. Σε ποια κατάσταση ήταν οι σοροί. Πόσο καιρό βρίσκονταν στον χώρο όπου “διπλώνουν” οι ρόδες του αεροπλάνου.

(εικόνα αρχείου)

Δύο νεαροί άνδρες, που κατάγονταν κατά πάσα πιθανότητα από τη Δομινικανή Δημοκρατία, βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σύστημα προσγείωσης ενός αεροσκάφους της Avianca κατά τη διάρκεια συντήρησης, στο αεροδρόμιο της Μπογκοτά, ανακοίνωσαν η εταιρεία και οι εισαγγελικές αρχές της Κολομβίας.

Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από το Σαντιάγο της Χιλής. Όταν προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ελ Ντοράντο της Μπογκοτά, αργά το βράδυ της Παρασκευής, υπάλληλοι της εταιρείας βρήκαν νεκρούς τους δύο λαθρεπιβάτες.

Η Avianca εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των δύο νέων, προσθέτοντας ότι μολονότι επιθεωρεί τα αεροσκάφη της πριν από κάθε πτήση, η ασφάλεια των αεροδρομίων είναι ευθύνη των τοπικών Αρχών.

Τα θύματα ήταν ηλικίας 15-20 ετών. Δεν βρέθηκαν επάνω τους διαβατήρια ή ταυτότητες, όμως ο ένας τους είχε νομίσματα από τη Δομινικανή Δημοκρατία και σε μια βαλίτσα που είχαν μαζί τους υπήρχαν έγγραφα από τη χώρα αυτήν. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι μπορεί να βρίσκονταν στο αεροπλάνο από τις 3 Ιανουαρίου, αφού τότε ταξίδεψε για τελευταία φορά το συγκεκριμένο αεροπλάνο στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Το αεροσκάφος πέρασε από τακτική συντήρηση στις 27 Δεκεμβρίου και στη συνέχεια έκανε πτήσεις στην Μπογκοτά, το Γκουαρούλιος (κοντά στο Σάο Πάουλο της Βραζιλίας) και το Σαντιάγο.

Τα δύο πτώματα είχαν παγώσει και το ένα από αυτά έφερε εγκαύματα.

