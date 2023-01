Κόσμος

ΗΠΑ: Πελάτης εστιατορίου πυροβόλησε και σκότωσε ληστή (βίντεο)

Πως ο πελάτης κατάφερε να εξουδετερώσει τον επίδοξο ληστή, πυροβολώντας όμως πολλές φορές κατά του άνδρα, εγείροντας μια σειρά απο ερωτήματα και αντιδράσεις.

Ένας πελάτης μεξικάνικου εστατορίου στο Χιούστον πυροβόλησε και σκότωσε έναν ληστή εντός του καταστήματος αργά το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με την τοπική Αστυνομία.

Μάρτυρες δήλωσαν στην αστυνομία ότι ένας άνδρας που φορούσε μάσκα μπήκε στο εστιατόριο και σημάδεψε με πιστόλι τους πελάτες, απαιτώντας τα χρήματά τους.

Καθώς άρπαζε τα χρήματα από τραπέζι σε τραπέζι, ένας από τους πελάτες έβγαλε το δικό του όπλο και πυροβόλησε τον ληστή πολλές φορές, σκοτώνοντάς τον, όπως φαίνεται και από το βίντεο που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας.

Στη συνέχεια, ο πελάτης πήρε όλα τα χρήματα που είχε αποσπάσει ο ληστής και τα επέστρεψε στους άλλους πελάτες πριν διαφύγει από τον χώρο.

Όταν έφτασαν οι διασώστες για τις πρώτες βοήθειες, διαπίστωσαν ότι ο ληστής ήταν νεκρός.

Η αστυνομία δήλωσε ότι επρόκειτο για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 20 ετών.

Ακόμη δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον του πελάτη, ο οποίος αναζητείται.

Πηγή βίντεο: facebook / KHOU11

