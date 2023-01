Κοινωνία

Του έκλεισε ραντεβού για να... τον δείρουν και να του πάρουν το αυτοκίνητο!

Καλοστημένη ήταν η παγίδα των δραστών, που άρπαξαν το αυτοκίνητο και ότι άλλο είχε ο άνδρας, τον οποίο ξυλοκόπησαν.

(εικόνα αρχείου)

Εξιχνιάσθηκε ύστερα από εμπεριστατωμένες έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Ξάνθης, ληστεία σε βάρος ενός οδηγού αυτοκινήτου, από πέντε άγνωστους δράστες, που διαπράχθηκε την 30-12-2022 στην Ξάνθη.

Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός άνδρα και μιας γυναίκας, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία.

Αναλυτικότερα, η δράστιδα με το πρόσχημα εύρεσης εργασίας σε επιχείρηση που διατηρεί ο παθόντας, έπεισε αυτόν να συναντηθούν σε περιοχή της Ξάνθης, όπου οι τέσσερις (4) δράστες – συνεργοί της, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, αφαίρεσαν με χρήση βίας από τον παθόντα το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό του, χρηματικό ποσό και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκεσε περιοχή της Ξάνθης το όχημα, το οποίο αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης.

