Γιάννης Ξεθάλης: ο Έλληνας γιατρός του Πελέ μιλάει στον ΑΝΤ1

Τι αναφέρει για τον χαρακτήρα του μεγάλου άσου, τα “σακατεμένα πόδια του” και την θέρμη με την οποία αντιμετώπιζε την οικογένεια του γιατρού. Τι αναφέρει για τους άλλους διάσημους που είχε ως ασθενείς.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε την Κυριακή ο Γιάννης Ξεθάλης, Χειρουργός Ορθοπεδικός στο «Lenox Hill Hospital» της Νέας Υόρκης, ο οποίος ήταν ένας από τους γιατρούς του Πελέ.

Λόγω της συνεργασίας του με τον Τζέιμς Νίκολας, που ήταν κορυφαίος αθλίατρος, έγινε γνωστός και είχε αποκτήσει πελατεία μεταξύ των οποίων πρόεδροι Κρατών, ο Μικ Τζάγκερ, η Γιόνο Όνο που όπως είπε «ήταν πολύ παράξενη», αλλά και η Τζάκι Κένεντι.

Όπως χαρακτηριστικά είπε συγκινημένος στην Φαίη Μαυραγάνη ο κ. Ξεθάλης, ο οποίος υπήρξε γιατρός και σε πολλές αθλητικές ομάδες «το μόνο που είπαν στην κηδεία της Τζάκι Κένεντι δεν είπαν ούτε επικήδειο ούτε τίποτα άλλο, παρά μόνο την «Ιθάκη», το ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη».

Αναφερόμενος στην σχέση και στην γνωριμία του με τον Πελέ, ο Γιάννης Ξεθάλης είπε πως όταν τον επισκέφθηκε την πρώτη φορά «του είχαν κλαδέψει τα πόδια στο Παγκόσμιο Κύπελλο και ήταν σε άθλια κατάσταση. Μόλις τον εξέτασα και τον χειρούργησα στο δεξί γόνατο του, δεν υπήρχε χιαστός, δεν υπήρχε μηνίσκος, δεν υπήρχε τίποτα… Μου είπε ότι δεν είχε ενημερώσει κανέναν νωρίτερα και δεν είχε πάει σε γιατρό γιατί ήθελε να κάνει συμβόλαια στην Αμερική και δεν πίστευε, όταν έκανε, πόσο πολλά λεφτά δίνονταν με αυτά τα συμβόλαια, δε για την έλευση του στις ΗΠΑ είχε μεσολαβήσει ο ίδιος ο Χένρι Κίσσινγκερ.

Μάλιστα, όταν έτυχε να κουράρει και τον ίδιο τον πρώην ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, περιγράφει ο Γιάννης Ξεθάλης, προσπάθησε να του ανοίξει συζήτηση και να τον επηρεάσει για το Κυπριακό, ωστόσο εκείνος του είπε πως οι Έλληνες αντιμετωπίζουν το θέμα μέσα από τον δικό τους «μεγεθυντικό φακό», ενώ η διεθνής κοινότητα το αντιμετωπίζει διαφορετικά.

Σκιαγραφώντας τον χαρακτήρα του Πελέ, ο οποίος αποκαλούσε τον κ. Ξεθάλη «medico» (μτφ. γιατρό), περιέγραψε πως όταν ο άσος της μπάλας ταξίδεψε στην Ιταλία για να επισκεφθεί τον Πάπα, συνάντησε την οικογένεια του γιατρού του και όπως είπε «είδε την γυναίκα μου και την κόρη μου. Ήταν από τόσες ώρες ταξίδι, αλλά κράτησε για 10 λεπτά την κόρη μου στα χέρια του. Όταν βγήκε έξω έτυχε να πέσει επάνω στην αδελφή μου, εκείνη του είπε ποια ήταν και την θυμήθηκε από την μία φορά που την είχε δει όταν ήταν μαζί μου. Αυτός ήταν ο Πελέ, όταν σε έβλεπε σε έκανε να καταλάβεις ότι ήσουν ξεχωριστός»

«Η μάνα μου είπε στην αδελφή μου πως ο Γιάννης τα κατάφερε, μόνο όταν έμαθε ότι ήμουν ο γιατρός του Πελέ», ανέφερε ο γιατρός, ενώ σχετικά με την επέμβαση που άφησε ανάπηρο τον Πελέ, ο κ. Ξεθάλης είπε ότι «ο Πελέ είχε δεξιά ισχιαλγία. Του είχα κάνει μια επέμβαση στον γοφό εγώ πριν το 2001. Ήταν να του κάνουν πάλι επέμβαση, αλλά τότε εμφανίστηκε μια εξώγαμη κόρη του, που δεν γνώριζε, η οποία ήταν φυσικοθεραπεύτρια και τον έπεισε να μην κάνει επέμβαση, λέγοντας ότι θα τον φροντίζει εκείνη. Τελικώς αργότερα του έκαναν επέμβαση, η οποία επηρέασε το κεντρικό νεύρο και του προκάλεσε την αναπηρία. Αυτή ήταν η μόνη επέμβαση στον Πελέ που δεν ήταν επιτυχημένη».

