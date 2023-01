Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης: Πρώτη φορά χωρίς Ισπανό από το 1902

Αρνητική πρωτιά κατέγραψε η “βασίλισσα” καθώς στον αγώνα με την Βιγιαρεάλ συνέβη κάτι που ουδέποτε είχε γίνει στην ιστορία του συλλόγου με τα χιλιάδες ματς.

Ιστορική ήταν η χθεσινή (7/1/23 )αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βιγιαρεάλ στη «La Ceramica», όπου οι Μαδριλένοι γνώρισαν την ήττα με σκορ 2-1.

Για πρώτη φορά στα 121 ιστορία του συλλόγου, η Ρεάλ Μαδρίτης παρουσίασε μια ενδεκάδα χωρίς Ισπανούς παίκτες.

Είχε συμβεί στο παρελθόν, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «Marca» η Ρεάλ να τελειώσει ένα παιχνίδι χωρίς Ισπανούς, αλλά ποτέ να ξεκινήσει έναν αγώνα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε παίξει 4.435 παιχνίδια σε όλη την ιστορία της μέχρι τη χθεσινή αναμέτρηση εναντίον της Βιγιαρεάλ και δεν είχε παρουσιάσει ποτέ ομάδα χωρίς Ισπανούς.

Η αρχική ενδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν με τρεις Γάλλους (Τσουαμένι, Μεντί και Μπενζεμά), δύο Βραζιλιάνους (Βινίσιους Τζούνιορ και Μιλιτάο), δύο Γερμανούς (Ρούντιγκερ και Κρόος), έναν Κροάτη (Μόντριτς), έναν Βέλγο (Κουρτουά), έναν Αυστριακό (Αλάμπα) και έναν Ουρουγουανό (Βαλβέρδε).

Συνολικά, επτά διαφορετικές εθνικότητες, αλλά καμία Ισπανική, αν και είναι αλήθεια ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έχει αρκετούς εθνικοποιημένους παίκτες στην ομάδα που παρουσίασε ο Κάρλο Αντσελότι.

Πρόσφατα, ενδεκάδα χωρίς Ισπανούς είχε συμβεί στο Champions League, αλλά τελειώνοντας τον αγώνα, όχι από την αρχή. Πέρυσι, για παράδειγμα, κόντρα στον Σέριφ, η Ρεάλ Μαδρίτης ολοκλήρωσε τον αγώνα στις 28 Σεπτεμβρίου 2021 χωρίς Ισπανούς. Εκείνη την ημέρα, μόνο ένας Ισπανός, ο Λούκας Βάθκεθ, είχε ξεκινήσει.

