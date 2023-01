Οικονομία

Συντάξεις Φεβρουαρίου: Πότε πιστώνονται στους λογαριασμούς

Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις του Φεβρουαρίου. Οι ημερομηνίες ανά Ταμείο.

Από τις 21 έως και τις 27 Ιανουαρίου 2023 θα καταβληθούν οι συντάξεις Φεβρουαρίου.

Αλλαγές στις ημερομηνίες καταβολής μηνιαίων κύριων συντάξεων ΕΦΚΑ έχει φέρει ο Νόμος 4611/2019 που ψηφίστηκε το Μάιο του 2019.

Τι ορίζει ο Νόμος

Σύμφωνα με το Νόμο, ως ημερομηνία καταβολής των μηναίων κύριων συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται:

Για τους μισθωτούς η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα. Για τους μη μισθωτούς η τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι ημερομηνίες της παραγράφου 1 δύναται να διαφοροποιούνται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Συγκεκριμένα: για τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2023:

Οι συνταξιούχοι των ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΔΕΗ θα πληρωθούν την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου και η κατάθεση θα γίνει το απόγευμα Τρίτης.

θα πληρωθούν την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου και η κατάθεση θα γίνει το απόγευμα Τρίτης. Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, των τραπεζών, του ΟΤΕ και του Δημοσίου, εφόσον το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1,3,5,7,9, θα πληρωθούν την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου. Η κατάθεση θα γίνει το απόγευμα της Τετάρτης.

εφόσον το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1,3,5,7,9, θα πληρωθούν την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου. Η κατάθεση θα γίνει το απόγευμα της Τετάρτης. Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, των τραπεζών, του ΟΤΕ και του Δημοσίου, που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0,2,4,6,8, θα πληρωθούν την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου, με την καταβολή να γίνεται το απόγευμα της Πέμπτης.

